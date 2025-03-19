  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'ta kesenin ağzı Alvyn Sanches için açılacak!

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'ta kesenin ağzı Alvyn Sanches için açılacak!

Beşiktaş yönetiminin Lausanne’ın forveti Alvyn Sanches için fiyat artırımına gideceği belirtildi. Siyah-beyazlı kurmayların yeni teklifin ardından genç yıldızı takıma kazandıracakları iddia edildi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri (BJK transfer haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2025 Çarşamba 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'ta kesenin ağzı Alvyn Sanches için açılacak!

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın gündemine Lausanne-Sport'ta forma giyen Alvyn Sanches ismi geldi. Siyah-beyazlılar, 22 yaşındaki oyuncu ile ara transfer döneminde de ilgilenmiş ancak İsviçre ekibi oyuncu için önerilen rakamı kabul etmemişti. İsviçreli oyuncuyu yeni sezonda kadrosunda görmek isteyen Siyah beyazlıların Lausanne'e yeniden teklifte bulunacağı öğrenildi.

17 GOLE KATKI YAPTI

Bu sezon İsviçre ekibiyle çıktığı 27 maça çıkan Sanches söz konusu karşılaşmalarda 13 gol, 4 asistlik performans sergiledi. 8 ve 10 numara pozisyonlarında görev yapan oyuncunun kontratı 2026 yılında sona erecek. Avrupa ekiplerinin radarında yer alan genç futbolcuya güncel verilere göre 9 milyon Euro değer biçiliyor. Beşiktaş, 22 yaşındaki oyuncu için İsviçre ekibine 5 milyon euro teklif sunmuştu.

F.Bahçe'den scout transferi!
G.Saray'da Osimhen seferberliği!
DİĞER
Son dakika haberi: Fenerbahçe'ye iki iyi bir kötü haber! Galatasaray maçına yetişecek mi?
CHP'lilerden TBMM'de İmamoğlu sabotajı: İptal edilen diplomayı bahane ederek kürsüyü işgal ettiler
G.Saray'da transfere Osimhen referansı!
F.Bahçe'de 8 ayrılık birden! Mourinho biletlerini kesti
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Rangers'tan Ibrox Stadı'nda iftar! Rangers'tan Ibrox Stadı'nda iftar! 00:04
Rangers'tan Ibrox Stadı'nda iftar! Rangers'tan Ibrox Stadı'nda iftar! 00:04
Özbek: F.Bahçe 4. yıldızı takmadan... Özbek: F.Bahçe 4. yıldızı takmadan... 23:51
F.Bahçe'ye Fred'den kötü haber! F.Bahçe'ye Fred'den kötü haber! 23:51
F.Bahçe'de 8 ayrılık birden! Mourinho biletlerini kesti F.Bahçe'de 8 ayrılık birden! Mourinho biletlerini kesti 23:51
Osimhen'in geleceği için kritik tarih! Osimhen'in geleceği için kritik tarih! 23:51
Daha Eski
Beşiktaş'ta Immobile ile yollar ayrılıyor! Beşiktaş'ta Immobile ile yollar ayrılıyor! 23:50
Talisca beklentilerin altında kaldı! Talisca beklentilerin altında kaldı! 23:50
Dev derbiyi kim yönetecek? Dev derbiyi kim yönetecek? 23:50
Beşiktaş’ta Solskjaer’in raporu bekleniyor! Beşiktaş’ta Solskjaer’in raporu bekleniyor! 23:50
G.Saray'dan F.Bahçeli yıldıza kanca! G.Saray'dan F.Bahçeli yıldıza kanca! 23:50
G.Saray'da ayrılık! Geldiği gibi gidiyor G.Saray'da ayrılık! Geldiği gibi gidiyor 23:51