  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'ta gençlik harekatı sürüyor! Alvyn Sanches yeniden gündemde

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'ta gençlik harekatı sürüyor! Alvyn Sanches yeniden gündemde

Genç oyunculara gösterdiği önem ile bilinen Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde Beşiktaş, Keny Arroyo ve Elan Ricardo transferlerinin ardından rotayı yeniden Alvyn Sanches'e döndü. Siyah beyazlılar, Lausanne-Sport’a oyuncu için yeni bir teklifte bulunacak. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri (BJK transfer haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2025 Perşembe 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'ta gençlik harekatı sürüyor! Alvyn Sanches yeniden gündemde

Ara transferde orta sahaya Elan Ricardo hamlesi yapan Beşiktaş'ın gündemine bu oyuncudan önce İsviçre ekibi Lausanne-Sport'ta forma giyen Alvyn Sanches ismi gelmişti. Ancak Beşiktaş'ın yaptığı teklif, 22 yaşındaki oyuncu için 8 milyon Euro talep eden İsviçre ekibi tarafından kabul edilmemişti.

17 GOLE KATKI YAPTI

İsviçreli oyuncuyu yeni sezon için ilk hedef olarak belirleyen Siyah-Lausanne'e teklifte bulunacağı öğrenildi. Takvim'de yer alan habere göre ara transferde takımdan ayrılmaya soğuk bakan 22 yaşındaki futbolcunun fikrinin değişip değişmeyeceği merak konusu. Bu sezon İsviçre ekibiyle çıktığı 27 maça çıkan Sanches söz konusu karşılaşmalarda 13 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

DEĞERİ 9 MİLYON EURO

8 ve 10 numara pozisyonlarında görev yapan oyuncunun kontratı 2026 yılında sona erecek. Avrupa ekiplerinin radarında yer alan genç futbolcuya güncel verilere göre 9 milyon Euro değer biçiliyor.

ManU'dan flaş Osimhen kararı!
REKLAM - Türk Telekom
DİĞER
Birlikte sürpriz düet! Hüsnü Şenlendirici kızı Naz Şenlendirici’yle ilk kez aynı sahneyi paylaştı!
TÜSİAD'a çifte soruşturma! Orhan Turan ve Mehmet Ömer Arif Aras'a yurt dışı yasağı
G.Saray ve Dursun Özbek PFDK'da!
F.Bahçe'de beklenmedik ayrılık! Sezon sonunda veda ediyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
PSV uzatmalarda turladı! PSV uzatmalarda turladı! 01:40
PSV uzatmalarda turladı! PSV uzatmalarda turladı! 01:30
PSG Brest'e acımadı! PSG Brest'e acımadı! 00:56
Devler Ligi'nde Mbappe'nin gecesi! Devler Ligi'nde Mbappe'nin gecesi! 00:56
PSG Brest'e acımadı! PSG Brest'e acımadı! 00:55
Devler Ligi'nde Mbappe'nin gecesi! Devler Ligi'nde Mbappe'nin gecesi! 00:53
Daha Eski
G.Saray ve Dursun Özbek PFDK'da! G.Saray ve Dursun Özbek PFDK'da! 00:42
Mourinho: Aile olarak da... Mourinho: Aile olarak da... 00:42
F.Bahçe'de beklenmedik ayrılık! Sezon sonunda veda ediyor F.Bahçe'de beklenmedik ayrılık! Sezon sonunda veda ediyor 00:42
G.Saray'dan TFF'ye yabancı hakem tepkisi! G.Saray'dan TFF'ye yabancı hakem tepkisi! 00:42
Buruk'tan flaş yabancı hakem açıklaması! Buruk'tan flaş yabancı hakem açıklaması! 00:42
Dev derbide hava durumu nasıl olacak? Dev derbide hava durumu nasıl olacak? 00:42