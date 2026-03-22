Galatasaray'da milli yoğunluk! Tam 16 futbolcu...

Galatasaray'da milli ara öncesi yoğunluk dikkat çekiyor: 16 futbolcu ülkelerinden davet alırken, A Milli Takım'a 6 isim gönderildi. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2026 Pazar 06:50Güncelleme Tarihi: 22 Mart 2026 Pazar 15:08
Yaptığı nokta atışı transferlerle öne çıkan Galatasaray'da, milli maçlar nedeniyle takımlarına katılan oyuncu sayısının fazlalığı dikkat çekti.
Sarı-kırmızılı ekipte ameliyat olacak Nijeryalı yıldız Victor Osimhen, ülkesinin oynayacağı hazırlık maçlarının kadrosuna dahil edilmedi.
Yıldız oyuncu dışında tam 16 futbolcu, ülkelerinin milli takımlarından davet aldı. Sarı-kırmızılı ekip, Romanya ile oynanacak kritik play-off karşılaşmaları için A Milli Takım'a 6 oyuncu gönderecek.
Uğurcan Çakır, Abdülkerim Bardakcı, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Kaan Ayhan ve Eren Elmalı, A Milli Takım kadrosuna davet edildi.
Diğer davet alan oyuncular ise şöyle: Ismail Jakobs (Senegal), Wilfried Singo (Fildişi Sahili), Davinson Sanchez (Kolombiya), Yaser Asprilla (Kolombiya), Roland Sallai (Macaristan), Mario Lemina (Gabon), Gabriel Sara (Brezilya), Leroy Sane (Almanya), Renato Nhaga (Gine) ve Noa Lang (Hollanda).
Galatasaray'da 16 futbolcu milli takımlardan davet alırken, ameliyat olacak Osimhen'in iyileşmesinin ardından bu sayı artacak.