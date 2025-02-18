Gabriel Paulista antrenmanlara başladı!

Beşiktaş, savunma oyuncusu Gabriel Paulista'nın takımla birlikte kısmi olarak antrenmanlara başladığını duyurdu. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, deneyimli futbolcunun rehabilitasyon sürecinin son aşamasında olduğu belirtildi.

Kulübün resmi açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Paulista, bugün takımla birlikte kısmi olarak antrenmanlara katılmaya başlamıştır. Oyuncumuzun rehabilitasyon süreci son aşamasında devam etmektedir."