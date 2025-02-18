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Haberler Beşiktaş Gabriel Paulista antrenmanlara başladı!

Gabriel Paulista antrenmanlara başladı!

Son dakika Beşiktaş haberi | Beşiktaş, savunma oyuncusu Gabriel Paulista’nın takımla birlikte kısmi olarak antrenmanlara başladığını duyurdu. İşte detaylar... (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2025 Salı 15:41 Güncelleme Tarihi: 18 Şubat 2025 Salı 15:46
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Gabriel Paulista antrenmanlara başladı!

Beşiktaş, savunma oyuncusu Gabriel Paulista'nın takımla birlikte kısmi olarak antrenmanlara başladığını duyurdu. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, deneyimli futbolcunun rehabilitasyon sürecinin son aşamasında olduğu belirtildi.

Kulübün resmi açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Paulista, bugün takımla birlikte kısmi olarak antrenmanlara katılmaya başlamıştır. Oyuncumuzun rehabilitasyon süreci son aşamasında devam etmektedir."

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