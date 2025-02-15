Beşiktaş 2-1 Trabzonspor (MAÇ SONUCU - ÖZET) Kartal derbide 3 puana kanatlandı

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Zorlu derbide siyah beyazlılar ilk yarısını geride kapattığı mücadeleyi 2-1 kazandı.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri, 53. dakikada Rafa Silva ve 65. dakikada Arsenii Batagov(KK) kaydetti.

Trabzonspor'un tek golü 17. dakikada Simon Banza'dan geldi.

Beşiktaş aldığı galibiyetle puanını 38'e yükseltti. Trabzonspor ise 29 puanda kaldı.

RAFA SİLVA YENİDEN İLK 11'DE

Siyah-beyazlı takımda sarı kart cezasını Sivasspor maçında tamamlayan Rafa Silva, ilk 11'de maça başladı.

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, geçen hafta formasından uzak kalan Portekizli futbolcuyu Trabzonspor müsabakasının ilk 11'inde görevlendirdi.

YENİ TRANSFER ARROYO KADRODA

Beşiktaş'ta yeni transfer Keny Arroyo, Trabzonspor karşısında maç kadrosunda yer aldı.

Ara transfer döneminde kadroya katılan Ekvadorlu futbolcu, bordo-mavili ekibe karşı mücadeleye yedek kulübesinde başladı.

Solskjaer, Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor'a sezon başında bonservisi kiralanan ve ara transfer döneminde siyah-beyazlı takıma dönen Amir Hadziahmetovic'i de kadroda yedekler arasına yazdı.

ELAN RİCARDO KADRODA YOK

Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Elan Ricardo, yorgunluğu nedeniyle maç kadrosuna yer almadı.

Karşılaşma öncesinde yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan teknik direktör Ole Gunnar Solksjaer, "Elan, Keny'ye göre biraz geç geldi. Uzun yolculuk, jet lag, yorgunluk. Adaptasyon önemli. Onu kadroya almadan önce biraz daha idman yaptırmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

MERT GÜNOK'A 100. MAÇ PLAKETİ VERİLDİ

Beşiktaş'ın tecrübeli file bekçisi Mert Günok'a, Trabzonspor maçının öncesinde plaket takdim edildi.

Siyah-beyazlı formayla 100. maçına Athletic Bilbao karşısında çıkan deneyimli kaleci, Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında yaşamını yitirenlerden dolayı ödülünü o dönemde almak istemedi.

Ligde Trabzonspor ile karşılaşan Beşiktaş'ta Mert Günok'a müsabakadan önce 100. maç plaketi verildi.

Başarılı eldiven, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından fair play ödülüne layık görüldüğü için de plaketle onurlandırıldı.

ŞENOL GÜNEŞ, 4 BİN 500 GÜN SONRA BEŞİKTAŞ'A RAKİP OLDU

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, 12 yılı aşkın süre sonra Tüpraş Stadı'na rakip teknik adam geldi.

Beşiktaş ile 2 lig şampiyonluğu yaşayan Güneş, 4 bin 500 gün sonra Trabzonspor yedek kulübesinde siyah-beyazlılara rakip oldu.

Tecrübeli teknik adam, 12 yıl 3 ay 25 gün sonra siyah-beyazlı taraftarın karşısında rakip teknik adam görevinde yer aldı.

TRABZONSPOR İLK 11'İ

Teknik direktör Şenol Güneş, Beşiktaş karşısında takımını "Uğurcan Çakır, Pedro Malheiro, Stefan Savic, Arseniy Batagov, Mustafa Eskihellaç, Batista Mendy, Ozan Tufan, Edin Visca, Muhammed Cham, Danylo Sikan ve Simon Banza, 11'i ile sahaya sürdü.

MATTİA AHMET MİNGUZZİ ANILDI

Uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi, Beşiktaş-Trabzonspor karşılaşması öncesinde anıldı.

Bordo-mavili takım, ısınmada Minguzzi'yi anmak için resminin olduğu tişörtlerle sahaya çıktı.

Tüpraş Stadı'ndaki skor tabelasına Minguzzi'nin fotoğrafı ve iki takımın logoları yansıtıldı.

FETHİ HEPER İÇİN SAYGI DURUŞU

Hayatını 81 yaşında kaybeden Fethi Heper için karşılaşma öncsinde saygı duruşu yapıldı.

A Milli Futbol Takımı'nın eski futbolcusu ve Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulu eski üyesi Heper, bugün son yolculuğuna uğurlandı.