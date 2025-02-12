Son Kartal Ricardo

Ara transfer döneminde Onana, Ndour, Musrati ve Can Keleş'le yollarını ayıran Beşiktaş, ikinci imzayı attırdı. Daha önce Ekvadorlu kanat oyuncusu Keny Arroyo ile 4.5 yıllık sözleşme imzalayan ve Çaykur Rizespor'da kiralık oynayan Bosnalı Amir Hadziahmetovic'i geri çağıran siyah-beyazlılar, Elan Ricardo ile resmi sözleşme imzaladı. Siyah-beyazlı camiadan yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Kolombiyalı orta saha oyuncusu Elan Ricardo ile sözleşme imzalamıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Elan Ricardo'ya Beşiktaş ailesine hoş geldin diyor, şanlı formamızla üstün başarılar diliyoruz" denildi. Bu sezon 3 maça çıkan genç oyuncu, sahada kaldığı 211 dakikada 1 gol attı. Ricardo, 77 numaralı siyah-beyazlı formayı giyecek.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ

Beşiktaş'ın yeni transferi Elan Ricardo, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti. Detaylı kan tetkikleri yapılan Ricardo, ortopedi, iç hastalıkları, göz kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı