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Haberler Galatasaray Galatasaray'da 2 ayrılık birden! Yeni adresleri...

Galatasaray'da 2 ayrılık birden! Yeni adresleri...

Galatasaray'da gelecek sezona dair 2 isim hakkında ayrılık iddiaları gündeme geldi. İşte o isimler ve detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Haziran 2026 08:46
Galatasaray'da 2 ayrılık birden! Yeni adresleri...

Galatasaray'da gelecek sezonun transfer çalışmaları başladı.

Galatasaray'da 2 ayrılık birden! Yeni adresleri...

Süper Lig'de üst üste 5. kez şampiyonluk ve Devler Ligi'nde üst turları hedefleyen sarı-kırmızılılar iddialı bir kadro kurmak istiyor.

Galatasaray'da 2 ayrılık birden! Yeni adresleri...

Cimbom'da transferler haricinde takımdaki mevcut oyuncuların da akıbeti merak ediliyor.

Galatasaray'da 2 ayrılık birden! Yeni adresleri...

Bu doğrultuda Galatasaray'da 2 isim hakkında ayrılık iddiaları gündeme geldi.

Galatasaray'da 2 ayrılık birden! Yeni adresleri...

NELSSON HULL CITY'E

Premier Lig'e yükselen Hull City'nin, Galatasaray'dan Victor Nelsson'u istediği öğrenildi.

Galatasaray'da 2 ayrılık birden! Yeni adresleri...

Son iki sezonu Galatasaray'dan kiralık olarak Roma ve Verona'da kiralık geçiren Danimarkalı stoperin sarı-kırmızılılar ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Galatasaray'da 2 ayrılık birden! Yeni adresleri...

Nelsson'a gelecek teklifin değerlendirileceği kaydedildi.

Galatasaray'da 2 ayrılık birden! Yeni adresleri...

METEHAN POGON YOLCUSU

Galatasaray'da Metehan Baltacı'nın yeni rotası belli oluyor.

Galatasaray'da 2 ayrılık birden! Yeni adresleri...

23 yaşındaki genç stoperin Polonya ekiplerinden Pogon Szczecin ile görüşmelerde son aşamaya geldiği dile getirildi.

Galatasaray'da 2 ayrılık birden! Yeni adresleri...

Pogon kulübüyle her konuda anlaşmaya varan Metehan'ın Polonya'ya gideceği kaydedildi.

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