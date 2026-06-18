Galatasaray'da 2 ayrılık birden! Yeni adresleri...
Galatasaray'da gelecek sezona dair 2 isim hakkında ayrılık iddiaları gündeme geldi. İşte o isimler ve detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS SPOR HABERİ)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Haziran 2026 08:46
Bu doğrultuda Galatasaray'da 2 isim hakkında ayrılık iddiaları gündeme geldi.
NELSSON HULL CITY'E
Premier Lig'e yükselen Hull City'nin, Galatasaray'dan Victor Nelsson'u istediği öğrenildi.
Son iki sezonu Galatasaray'dan kiralık olarak Roma ve Verona'da kiralık geçiren Danimarkalı stoperin sarı-kırmızılılar ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Nelsson'a gelecek teklifin değerlendirileceği kaydedildi.
METEHAN POGON YOLCUSU
Galatasaray'da Metehan Baltacı'nın yeni rotası belli oluyor.
23 yaşındaki genç stoperin Polonya ekiplerinden Pogon Szczecin ile görüşmelerde son aşamaya geldiği dile getirildi.
Pogon kulübüyle her konuda anlaşmaya varan Metehan'ın Polonya'ya gideceği kaydedildi.
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