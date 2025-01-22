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Haberler Beşiktaş Beşiktaş 4-1 Athletic Bilbao | MAÇ SONUCU - ÖZET (Solskjaer'li Kartal'dan Bilbao'ya ilk mağlubiyet)

Beşiktaş 4-1 Athletic Bilbao | MAÇ SONUCU - ÖZET (Solskjaer'li Kartal'dan Bilbao'ya ilk mağlubiyet)

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında temsilcimiz Beşiktaş, sahasında İspanyol ekibi Athletic Bilbao'yu konuk etti. Siyah-beyazlılar, rakibini 4-1 mağlup etti. Beşiktaş'ta Rashica maça damga vurdu. BJK SPOR HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2025 Çarşamba 19:30 Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2025 Çarşamba 20:29
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Beşiktaş 4-1 Athletic Bilbao | MAÇ SONUCU - ÖZET (Solskjaer'li Kartal'dan Bilbao'ya ilk mağlubiyet)

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde 7. maçında İspanyol ekibi Athletic Bilbao'yu 4-1 mağlup etti.

Beşiktaş'ın gollerini 17 ile 60. dakikada Milot Rashica, 77. dakikada Rafa Silva ve 90+2'de Joao Mario kaydetti.

İspanyol ekibinin tek golünü ise 45. dakikada Unai Gomez Etxebarria attı.

Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 9'a yükseltti.

İspanyol ekibi ise 16 puanda kaldı.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ:

RASHICA SAHNEYE ÇIKTI 1-0 ÖNE GEÇTİK!

SKORDA DENGE VAR

RASHICA İLE GOLE ÇOK YAKLAŞTIK!

RASHICA'YI DURDURAMIYORLAR

⚽⚽

RAFA SILVA SAHNEYE ÇIKTI!

JOAO MARIO SON NOKTAYI KOYDU!

MAÇTAN DAKİKALAR

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Beşiktaş ile İspanyol ekibi Athletic Bilbao arasında oynanan müsabakanın ilk yarısı, 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

12. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan Rafa Silva'nın şutunda, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

17. dakikada Beşiktaş golü buldu. Sol kanattan atağa çıkan siyah-beyazlılarda Muçi, pasını ceza yayı üzerindeki Rafa Silva'ya çıkardı. Oyuncunun topuk pasıyla kaleyi cepheden gören noktada topu önüne alan Rashica'nın ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak sağ üst köşeden ağlarla buluştu: 1-0

45+1. dakikada Athletic Bilbao beraberliği yakaladı. Sağ kanattan gelişen atakta Nico Williams'ın pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topu önüne alan De Marcos, meşin yuvarlağı kale önüne ortaladı. Prados topu kontrol edemedi ve Gedson Fernandes'in dokunduğu meşin yuvarlak ceza sahası sol çaprazına açıldı. Önüne düşen topa bekletmeden vuran Unai Gomez, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.

MERT GÜNOK'UN 100'ÜNCÜ MAÇI

Siyah-beyazlı ekibin tecrübeli file bekçisi Mert Günok, Beşiktaş formasıyla 100'üncü maçına Athletic Bilbao karşısında çıktı. Samsunspor mücadelesinde 99'uncu maçına çıkan 35 yaşındaki file bekçisi, Bilbao maçıyla birlikte dalya dedi. Öte yandan Bolu'da yaşanan yangın felaketi nedeniyle tecrübeli file bekçisine, maç öncesinde plaket verilmedi.

BOLU'DA YAŞANAN FELAKET UNUTULLMADI

Beşiktaşlı futbolcular, Athletic Bilbao ile maçı öncesinde ısınmaya 'Başımız sağ olsun' pankartıyla çıktı. Öte yandan karşılaşma öncesinde felakette hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Ayrıca karşılaşmanın başlama düdüğüyle birlikte siyah-beyazlı taraftarlar, 1 dakika boyunca tezahürat yapmadı.

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