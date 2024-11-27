Beşiktaş Asbaşkanı Mete Vardar'dan açıklama geldi! "İstifa kararlarının sebeplerini..."

Beşiktaş yönetimi peş peşe gelen istifa kararları sonrası Tüpraş Stadyumu'nda olağanüstü toplantı gerçekleştirdi. Siyah-beyazlı kulübün asbaşkanı Mete Vardar, toplantı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Mete Vardar'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"ZAMAN ZAMAN GELEN BASKILAR..."

Çok önemli bir süreç yaşıyoruz. Beşiktaş'a katkı sağlamak için yönetim ve arkadaşlarımız elimizden geleni yapıyoruz. Umut ediyoruz ki mayısa kadar kulübü iyi noktaya getirmek istiyoruz. Zaman zaman gelen baskılardan sonra bazı kararlar almamanız gerekiyor. Özellikle Onur Göçmez, Beşiktaş'ın önemli bir değeri. Salı günü kendisinin böyle bir yaklaşımı oldu. Bu kararın gerçekleşmemesi yönünde uğraş verdik ve kendisi sağ olsun çok önemli bir adım attı. Görevine devam edecek. Işıl Hanım da düşüncelerini ifade etti. Resmi bir durum yok. Umut ediyoruz ki o da görevine devam edecek noktaya gelecektir.

"ÖNEMLİ BİR SÜREÇTEYİZ"

Samet ağabey (Aybaba), Beşiktaş'ın önemli bir değeridir. Biz de bu konuyla ilgili değerlendirmeleri yapıyoruz. Umut ediyorum ki alınan bütün kararların faydası olur. Önemli bir süreç yaşıyoruz. 3 Aralık'ta nasıl geldiysek aynı heyecanla devam ettiğimizi tüm kamuoyunun bilmesini istiyorum.

"İSTİFA KARARLARININ SEBEPLERİNİ..."

Belki algı olarak oluştu ama Samet Hoca'nın bize çok katkıları olmuştur. Her iki ismi birlikte değerlendirmemek lazım. Zaman içinde gerekli açıklamalar yapılacaktır. Bu, bu şekilde yansımış olabilir ama iki isim aynı noktada değerlendirilmesi doğru olmaz. Bu kararın ne sebeplerle alındığı noktasında sayın başkanımız gerekli açıklamayı yapacaktır.

"GÜZEL GÜNLERİN BAŞLANGICI..."

Perşembe günü önemli bir maça çıkacağız. Macaristan'a gideceğiz. Ülkemiz ve Beşiktaş için kazanarak dönmek istiyoruz. Beşiktaş için de güzel günlerin başlangıcı olur diye düşünüyorum.