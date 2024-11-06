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Haberler Beşiktaş Giovanni van Bronckhorst: Canavar gibi...

Giovanni van Bronckhorst: Canavar gibi...

Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta maçında sahasında İsveç ekibi Malmö'yü 2-1'lik skorla mağlup ederken karşılaşmanın ardından siyah-beyazlılarda Giovanni van Bronckhorst dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2024 Çarşamba 20:59 Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2024 Çarşamba 21:04
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Giovanni van Bronckhorst: Canavar gibi...

Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta maçında sahasında İsveç ekibi Malmö'yü 2-1'lik skorla mağlup ederken karşılaşmanın ardından siyah-beyazlılarda Giovanni van Bronckhorst karşılaşmanın ardından konuştu.

İŞTE BRONCKHORTS'UN AÇIKLAMALARI:

Bizim için önemli bir galibiyet. Birçok açıdan önemli, 3 puana ihtiyacımız vardı. 6 puana ulaştık. Son iki maçtan sonra bizim için büyük bir adım, reaksiyon oldu. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Canavar gibi defans yaptık. Lyon'dan sonra bu maçtan da galibiyetle ayrıldığımız için mutluyum, oyuncularımla gurur duyuyorum.

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