Giovanni van Bronckhorst: Canavar gibi...

Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta maçında sahasında İsveç ekibi Malmö'yü 2-1'lik skorla mağlup ederken karşılaşmanın ardından siyah-beyazlılarda Giovanni van Bronckhorst karşılaşmanın ardından konuştu.

İŞTE BRONCKHORTS'UN AÇIKLAMALARI:

Bizim için önemli bir galibiyet. Birçok açıdan önemli, 3 puana ihtiyacımız vardı. 6 puana ulaştık. Son iki maçtan sonra bizim için büyük bir adım, reaksiyon oldu. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Canavar gibi defans yaptık. Lyon'dan sonra bu maçtan da galibiyetle ayrıldığımız için mutluyum, oyuncularımla gurur duyuyorum.