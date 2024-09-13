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Haberler Beşiktaş

Beşiktaş taraftarı Trabzon'a gidiyor

Son dakika spor haberleri... Süper Lig'in 5. hafta karşılaşmasında Trabzonspor evinde Beşiktaş'ı konuk edecek. Daha öncei açıklanan deplasman yasağının ardından karar değişti ve siyah beyazlı taraftarlar maçı tribünden takip edecek. TS SPOR HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2024 Cuma 17:34 Güncelleme Tarihi: 13 Eylül 2024 Cuma 17:44
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Beşiktaş taraftarı Trabzon'a gidiyor

Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak olan Trabzonspor - Beşiktaş maçı öncesi flaş karar alındı.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Trabzonspor - Beşiktaş maçında deplasman taraftarlarının yer alması için Trabzon Valisi Aziz Yıldırım'ı aradı.

Vali Aziz Yıldırım, Hacıosmanoğlu'na, "Kulüpler talep etti bu yasağı, geri çekerlerse kaldırırız" cevabını verdi.

Bu konuşmanın ardından TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, her iki kulübün başkanı Ertuğrul Doğan ve Hasan Arat ile konuştu. Kulüplerden gelen deplasman taraftarının tribünde yer alma isteği valiliğe iletildi.

Bu gelişmeler sonrası siyah-beyazlı taraftarların mücadeleyi tribünde takip etmesi bekleniyor.

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