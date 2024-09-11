TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta flaş Sadio Mane gelişmesi! Görüşmeler olumlu ilerliyor
Yeni sezona hem yaptığı transferler hem de aldığı galibiyetlerle flaş bir giriş yapan Beşiktaş'ta transfer döneminin bitmesine az bir zaman kala çalışmalar hız kazandı. Son olarak siyah beyazlıların kadrosuna katmak istediği Sadio Mane'yle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (BJK SPOR HABERİ)
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Transfer döneminin bitmesine az bir zaman kala siyah beyazlılar, gol yollarında daha etkili olmak adına hücum bölgesine son bir transfer daha yapmak istiyor.
SADIO MANE SEFERBERLİĞİ
Beşiktaş'ta yönetim, yıldız futbolcu Sadio Mane'yi kadrosuna katmak için büyük çaba sarf ediyor.
Kulübü Al Nassr'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan 32 yaşındaki oyuncunun en ciddi taliplerinden birinin de Beşiktaş olduğu yazılıyor.
Başkan Hasan Arat'ın Senegalli futbolcunun transferi için iyi bir bütçe ayarladığı da iddialar arasında.
OLUMLU GERİ DÖNÜŞ
Sabah'ın haberine göre, Teknik direktör Giovanni van Bronkhorst'un da onayını alan siyah-beyazlı yönetim, Mane hakkında olumlu geri dönüş aldı.
Transfer edilmesi durumunda ilk 11'de oynatacağını ifade eden Hollandalı çalıştırıcı, topu Beşiktaş yönetimine attı.
Siyah-beyazlı yönetim, Mane ve kulübü Al Nassr ile görüşmelerini devam ettiriyor.
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