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TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta flaş Sadio Mane gelişmesi! Görüşmeler olumlu ilerliyor

Yeni sezona hem yaptığı transferler hem de aldığı galibiyetlerle flaş bir giriş yapan Beşiktaş'ta transfer döneminin bitmesine az bir zaman kala çalışmalar hız kazandı. Son olarak siyah beyazlıların kadrosuna katmak istediği Sadio Mane'yle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (BJK SPOR HABERİ)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Eylül 2024 Çarşamba 12:52
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TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta flaş Sadio Mane gelişmesi! Görüşmeler olumlu ilerliyor

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, 15 Eylül Pazar günü Trabzonspor deplasmanına konuk olacak.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta flaş Sadio Mane gelişmesi! Görüşmeler olumlu ilerliyor

Milli araya 3'te 3'le giren siyah-beyazlılar, ligde galibiyet serisine devam etmek istiyor.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta flaş Sadio Mane gelişmesi! Görüşmeler olumlu ilerliyor

Öte yandan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta flaş Sadio Mane gelişmesi! Görüşmeler olumlu ilerliyor

Transfer döneminin bitmesine az bir zaman kala siyah beyazlılar, gol yollarında daha etkili olmak adına hücum bölgesine son bir transfer daha yapmak istiyor.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta flaş Sadio Mane gelişmesi! Görüşmeler olumlu ilerliyor

SADIO MANE SEFERBERLİĞİ

Beşiktaş'ta yönetim, yıldız futbolcu Sadio Mane'yi kadrosuna katmak için büyük çaba sarf ediyor.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta flaş Sadio Mane gelişmesi! Görüşmeler olumlu ilerliyor

Kulübü Al Nassr'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan 32 yaşındaki oyuncunun en ciddi taliplerinden birinin de Beşiktaş olduğu yazılıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta flaş Sadio Mane gelişmesi! Görüşmeler olumlu ilerliyor

Başkan Hasan Arat'ın Senegalli futbolcunun transferi için iyi bir bütçe ayarladığı da iddialar arasında.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta flaş Sadio Mane gelişmesi! Görüşmeler olumlu ilerliyor

OLUMLU GERİ DÖNÜŞ

Sabah'ın haberine göre, Teknik direktör Giovanni van Bronkhorst'un da onayını alan siyah-beyazlı yönetim, Mane hakkında olumlu geri dönüş aldı.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta flaş Sadio Mane gelişmesi! Görüşmeler olumlu ilerliyor

Transfer edilmesi durumunda ilk 11'de oynatacağını ifade eden Hollandalı çalıştırıcı, topu Beşiktaş yönetimine attı.

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