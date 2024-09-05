Joao Mario: Kupalar kazanabilecek bir takımız

Beşiktaş'ın Portekiz ekibi Benfica'dan satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna kattığı Joao Mario açıklamalarda bulundu. Neden Beşiktaş'ı seçtiğini anlatan Joao Mario, Çünkü her yerde tanınan harika bir kulüp. Harika taraftarlarımız var. Arkadaşlarım Rafa ve Gedson da burada. Ayrıca önceki kulübüm Benfica'nın simgesi de kartaldı. Böylece her şey benim için çok netti" ifadelerini kullandı.

"HEP FUTBOLCU OLMAK İSTEMİŞTİM"

Futbola nasıl başladığından bahseden 31 yaşındaki orta saha, "Hep futbolcu olmak istemiştim. Tüm çocukluğum buna hazırlanmakla geçti. Mutlu bir çocukluk geçirdim, çünkü hep futbolla iç içeydim. Çocukluğuma dair hep mutlu anılarım var. En büyük ağabeyim futbol oynamaya başlamıştı. Ben de onun peşinden gitmeye ve onu yakalamaya çalıştım. Benim için futbolcu olmak çok önemliydi ve birlikte aynı şeyi yaparak büyüdük. Sanırım onun futbola başladığı an, benim de futbolcu olmak istediğim zamanlara denk geliyor" şeklinde konuştu.

"ÇOK MUTLUYUM"

Bir değişiklik aradığını ve Beşiktaş'a gelmek istediğini aktaran Joao Mario, "Gerçekten çok mutluyum. Buraya gelmek istedim, çünkü bir değişiklik arıyordum. Beşiktaş en başından beri çok netti. Takıma yardım etmek için burada olmaktan dolayı gerçekten mutluyum. Kupalar kazanabilecek bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Başlamak için heyecanlıyım" sözlerini sarf etti.

Rafa Silva'dan dolayı bu sezon Beşiktaş'ı izlemeye başladığını belirten Joao Mario, "Rafa kesinlikle çok önemliydi. Onunla birçok maça çıktım ve gerçekten de iyi arkadaşız. O oynuyor diye tüm maçlarını izliyordum. Dolayısıyla bu sezon Beşiktaş'ı izlemeye başladım. İlk andan itibaren de bu takıma katılmak istediğime ikna oldum" dedi.

"GERÇEKTEN HARİKA BİR FUTBOLCUYDU"

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst'un futbolculuk yıllarından bahseden Portekizli orta saha, "Onu futbolculuk yıllarından tanıyorum. Gerçekten harika bir futbolcuydu. Sezona harika başladı ve burada muazzam işler yapıyor. Bu yüzden onun benimle ilgili fikirlerini duymak için heyecanlıyım. Onunla tanışmak da gerçekten öyle olacak" ifadelerini kullandı.

Joao Mario, 'Giovanni van Bronckhorst'a karşı oynadın mı?' şeklinde gelen soruya ise, "Hayır, o kadar yaşlı değilim elbette ama karşılıklı oynamadığımızdan eminim" cevabını verdi.

"EN SEVDİĞİM NUMARA BOŞTAYDI"

18 numaralı forma tercihi hakkında da konuşan Mario, "Bu daha önce de giydiğim ve beğendiğim bir sayı. Takım arkadaşlarım diğer numaraları almıştı. Ama benim en sevdiğim numara boştaydı, bu yüzden 18'i seçtim" sözlerini kullandı.

"İDOÜM CRISTIANO"

İdolünün Cristiano Ronaldo olduğunu söyleyen Portekizli futbolcu, "Geçmişte Zidane'ı izlemekten büyük keyif alıyordum ama Cristiano ile tanıştığım ve ilk yıllarından günümüze kadar tüm kariyerini takip ettiğim için, hepsine bir bütün olarak baktığımızda Cristiano'yu söylerdim" dedi.

İstanbul ve Türkiye hakkında çok fazla bilgi sahibi olmadığını anlatan Joao Mario, "Çok değil. Sadece büyük bir şehir olduğunu biliyorum. Buraya gelene kadar konuştuğum herkes şehir hakkında güzel şeyler söyledi, gördüğüm kadarıyla burası gerçekten çok güzel bir şehir. Dolayısıyla burada yaşama, Türkiye ve İstanbul hakkında daha fazla şey öğrenme fırsatını bulduğum için çok mutluyum" sözlerini sarf etti.

"TARAFTARIMIZLA BULUŞMAYI SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUM"

Son olarak taraftara mesaj yollayan Joao Mario, sözlerini şu ifadelerle noktaladı:

"Umarım sezon boyunca takıma destek olurlar. Çünkü kesinlikle rekabetçi bir sezon olacak. Taraftarlarımızla stadımızda buluşmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Söz veriyorum; Beşiktaş'ın bu sezon kupalar kazanması için elimden gelenin en iyisini yapacağım."

JOAO MARIO İLK ANTRENMANINA ÇIKTI

Beşiktaş'ın yeni transferi Joao Mario, Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik ekiple tanışarak ilk antrenmanını Ciro Immobile ve Al Musrati'yle birlikte gerçekleştirdi. Joao Mario, Ciro Immobile ve Al Musrati teknik ekibin belirlediği program çerçevesinde sahada çalışma gerçekleştirdi.