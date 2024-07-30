Beşiktaş'ta Marco Asensio heyecanı! İşte transfer formülü

Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst'un isteği doğrultusunda sağ kanat pozisyonu için Marco Asensio'yu kadroya katmayı hedefleyen siyah-beyazlı ekip, transfer komitesinin yoğun çabaları sonucunda önemli bir adım atmış bulunuyor.

Transfer komitesinin başındaki Hüseyin Yücel'in, yakın zamanda Paris Saint-Germain ile masaya oturacağı öğrenildi. 10 numara ve sol açıkta da oynayabilen 28 yaşındaki yıldız oyuncu için Beşiktaş'ın kiralama formülünü değerlendirdiği belirtiliyor. Siyah-beyazlı taraftarlar, yıldız oyuncunun takıma katılmasını heyecanla bekliyor.

ORTA YOL

Siyah-beyazlı yönetim, Asensio'nun yüksek maaşı konusunda PSG ile ortak bir yol bulmayı planlıyor. Ayrıca tecrübeli yıldızın iknası için de yoğun çalışmalar yürütülecek.