Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta Marco Asensio heyecanı! İşte transfer formülü

Beşiktaş'ta Marco Asensio heyecanı! İşte transfer formülü

Beşiktaş'ta transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Sağ kanat pozisyonu için Marco Asensio'yu kadroya katmayı hedefleyen siyah beyazlı ekip, transfer komitesinin yoğun çabaları sonucunda önemli bir adım attı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2024 Salı 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş'ta Marco Asensio heyecanı! İşte transfer formülü

Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst'un isteği doğrultusunda sağ kanat pozisyonu için Marco Asensio'yu kadroya katmayı hedefleyen siyah-beyazlı ekip, transfer komitesinin yoğun çabaları sonucunda önemli bir adım atmış bulunuyor.

Transfer komitesinin başındaki Hüseyin Yücel'in, yakın zamanda Paris Saint-Germain ile masaya oturacağı öğrenildi. 10 numara ve sol açıkta da oynayabilen 28 yaşındaki yıldız oyuncu için Beşiktaş'ın kiralama formülünü değerlendirdiği belirtiliyor. Siyah-beyazlı taraftarlar, yıldız oyuncunun takıma katılmasını heyecanla bekliyor.

ORTA YOL

Siyah-beyazlı yönetim, Asensio'nun yüksek maaşı konusunda PSG ile ortak bir yol bulmayı planlıyor. Ayrıca tecrübeli yıldızın iknası için de yoğun çalışmalar yürütülecek.

Türk Telekom
Mourinho'dan Szymanski'ye özel görev! Lugano maçında...
DİĞER
Hamilelik müjdesi veren Neslihan Atagül'ün bir de annesine bakın!
Sahipsiz hayvanlara yönelik kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı! Kanunda hangi maddeler var?
F.Bahçe'den sürpriz transfer! Fred'in yedeği geliyor
İtalyan ekibi Oosterwolde'ye talip oldu! İşte yapılan dev teklif
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Mourinho'dan Szymanski'ye özel görev! Lugano maçında... Mourinho'dan Szymanski'ye özel görev! Lugano maçında... 07:42
Okay yuvaya döndü Okay yuvaya döndü 01:31
🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 22:39
G.Saray Yusuf Yazıcı ile anlaştı! G.Saray Yusuf Yazıcı ile anlaştı! 22:38
G.Saray'a Oliveira piyangosu! G.Saray'a Oliveira piyangosu! 22:38
Mourinho'dan transfer açıklaması! Mourinho'dan transfer açıklaması! 22:38
Daha Eski
Sıcak gelişme! F.Bahçe o transferden çekildi Sıcak gelişme! F.Bahçe o transferden çekildi 22:38
PSG'den G.Saraylı yıldıza kanca! Bu transfer çok konuşulur PSG'den G.Saraylı yıldıza kanca! Bu transfer çok konuşulur 22:38
G.Saray'dan sürpriz orta saha hamlesi! Conte takımda istemedi ve... G.Saray'dan sürpriz orta saha hamlesi! Conte takımda istemedi ve... 22:38
Okay Yokuşlu Trabzonspor'da! Okay Yokuşlu Trabzonspor'da! 22:38
Transferde Arabistan piyangosu! Mou'nun gözüne girememişti Transferde Arabistan piyangosu! Mou'nun gözüne girememişti 22:38
G.Saray ayrılığı resmen açıkladı! G.Saray ayrılığı resmen açıkladı! 22:38