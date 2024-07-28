Haberler Beşiktaş Onur Bulut Başakşehir yolcusu

Onur Bulut Başakşehir yolcusu

Kartal'ın tecrübeli sağ beki Onur Bulut'a talip çıktı. Başakşehir, tecrübeli oyuncuyu kadrosuna katmak için harekete geçti. Turuncu lacivertliler, 30 yaşındaki futbolcuyu bonservisiyle kadrosuna katmak istiyor ve Beşiktaş'a resmi teklif sundu. Onur Bulut'un transferi için başkanlar düzeyinde pazarlık süreci devam ediyor. Çağdaş Atan'ın eski öğrencisi Onur Bulut'u kadrosuna katma konusunda ısrarcı olduğu belirtiliyor. Onur'un güncel piyasa değeri 2 milyon euro ve Beşiktaş ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Onur Bulut, Beşiktaş formasıyla 50 maçta 1 gol ve 4 asist yaptı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2024 Pazar 06:50
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Onur Bulut Başakşehir yolcusu
Kartal'ın tecrübeli sağ beki Onur Bulut'a talip çıktı. Başakşehir, tecrübeli oyuncuyu kadrosuna katmak için harekete geçti. Turuncu lacivertliler, 30 yaşındaki futbolcuyu bonservisiyle kadrosuna katmak istiyor ve Beşiktaş'a resmi teklif sundu. Onur Bulut'un transferi için başkanlar düzeyinde pazarlık süreci devam ediyor. Çağdaş Atan'ın eski öğrencisi Onur Bulut'u kadrosuna katma konusunda ısrarcı olduğu belirtiliyor. Onur'un güncel piyasa değeri 2 milyon euro ve Beşiktaş ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Onur Bulut, Beşiktaş formasıyla 50 maçta 1 gol ve 4 asist yaptı.
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