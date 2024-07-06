Beşiktaş'tan orta saha operasyonu! Milli yıldıza EURO 2024 sonrası teklif yapılacak

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın gündemine sürpriz bir isim geldi. Orta sahaya defansif yönü kuvvetli bir isim arayan Siyah-Beyazlılar'ın İngiltere Championchip takımlarından West Bromwich Albion'da forma giyen milli futbolcu Okay Yokuşlu'yu transfer listesine eklediği belirlendi.

Takvim'de yer alan habere göre; Siyah-Beyazlılar'ın şu anda milli takımla EURO 2024'te mücadele eden oyuncu için turnuva sonrasında İngiliz ekibiyle temasa geçip teklifte bulunacağı ifade edildi. 30 yaşındaki ön liberonun da şartların oluşması halinde Beşiktaş'ta formaya giymeye sıcak baktığı öğrenildi. Tecrübeli futbolcu geçen sezon İngiliz ekibi ile çıktığı 48 maçta 1 gol, 1 asiste imza attı. Okay'ın kulübüyle 1 yıl daha kontratı bulunuyor.