Haberler Beşiktaş Beşiktaş'tan orta saha operasyonu! Milli yıldıza EURO 2024 sonrası teklif yapılacak

Beşiktaş'tan orta saha operasyonu! Milli yıldıza EURO 2024 sonrası teklif yapılacak

Transferin hareketli takımlarında Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Siyah beyazlılar EURO 2024'te boy gösteren Milli Takım'ın orta saha oyuncusuna kancayı taktı. Kara Kartal'ın milli yıldıza Avrupa Şampiyonası sonrası teklif yapacağı öğrenildi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Temmuz 2024 Cumartesi 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş'tan orta saha operasyonu! Milli yıldıza EURO 2024 sonrası teklif yapılacak

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın gündemine sürpriz bir isim geldi. Orta sahaya defansif yönü kuvvetli bir isim arayan Siyah-Beyazlılar'ın İngiltere Championchip takımlarından West Bromwich Albion'da forma giyen milli futbolcu Okay Yokuşlu'yu transfer listesine eklediği belirlendi.

Takvim'de yer alan habere göre; Siyah-Beyazlılar'ın şu anda milli takımla EURO 2024'te mücadele eden oyuncu için turnuva sonrasında İngiliz ekibiyle temasa geçip teklifte bulunacağı ifade edildi. 30 yaşındaki ön liberonun da şartların oluşması halinde Beşiktaş'ta formaya giymeye sıcak baktığı öğrenildi. Tecrübeli futbolcu geçen sezon İngiliz ekibi ile çıktığı 48 maçta 1 gol, 1 asiste imza attı. Okay'ın kulübüyle 1 yıl daha kontratı bulunuyor.

McTominay'e dev bütçe! İşte ödenecek rakam
F.Bahçe bombaları tek tek patlatacak! Transferde yer yerinden oynayacak
DİĞER
TRT SPOR CANLI İZLE TÜRKİYE-HOLLANDA MAÇI || TRT Spor canlı yayın izle Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) takip et!
İran'ın 9. cumhurbaşkanı belli oldu! Seçimi Mesud Pezeşkiyan kazandı
Ziyech G.Saray'dan ayrılıyor mu? Menajerinden flaş teklif
Mourinho'dan transfere onay çıktı!
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beşiktaş'tan stopere Alman panzeri!
Beşiktaş ayrılığı KAP'a bildirdi!
Deprem mi oldu son dakika 6 Temmuz
TV 8 CANLI YAYIN
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İtalyanlar duyurdu! Icardi G.Saray'dan ayrılıyor mu? İtalyanlar duyurdu! Icardi G.Saray'dan ayrılıyor mu? 01:03
Galatasaray ayrılığı açıkladı! Galatasaray ayrılığı açıkladı! 01:02
Ferdi'ye inanılmaz teklif! Bonservisiyle tarihe geçecek Ferdi'ye inanılmaz teklif! Bonservisiyle tarihe geçecek 01:02
G.Saray'da flaş Barış Alper gelişmesi! G.Saray'da flaş Barış Alper gelişmesi! 01:02
Beşiktaş ayrılığı KAP'a bildirdi! Beşiktaş ayrılığı KAP'a bildirdi! 01:02
G.Saray bombayı patlatıyor! Sosyal medyadan duyurdu G.Saray bombayı patlatıyor! Sosyal medyadan duyurdu 01:02
Daha Eski
Galatasaray'dan sola Sırp takviyesi! Galatasaray'dan sola Sırp takviyesi! 01:02
Ali Koç 'süpheli' sıfatıyla adliyede Ali Koç 'süpheli' sıfatıyla adliyede 01:02
Dünya yıldızları bedava! Dünya yıldızları bedava! 01:02
Beşiktaş ve G.Saray istedi F.Bahçe alıyor! Beşiktaş ve G.Saray istedi F.Bahçe alıyor! 01:02
Beşiktaş'tan Galatasaray'a transfer çalımı! Beşiktaş'tan Galatasaray'a transfer çalımı! 01:02
Cimbom 7 milyon euro'ya anlaştı! Yeni sağ bek... Cimbom 7 milyon euro'ya anlaştı! Yeni sağ bek... 01:02