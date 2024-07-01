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TRANSFER HABERİ: Beşiktaş Di Maria'yı bekliyor! Transfer tarihi netleşti

Arjantinli yıldız ile her konuda anlaşan siyah beyazlı yönetim Di Maria ile iletişimi bırakmıyor. Sürekli kontak halinde olan Beşiktaş yönetimi, Amerika Kupası’nın bitmesini ve bu ünlü ismin bir an evvel İstanbul’a gelmesini istiyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Temmuz 2024 Pazartesi 06:50
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TRANSFER HABERİ: Beşiktaş Di Maria'yı bekliyor! Transfer tarihi netleşti

Brezilyalı stoper Gabriel Paulista'nın ardından dünyaca ünlü Portekizli yıldız Rafa Silva'yı resmen kadrosuna katan Beşiktaş'ta tüm gözler Angel Di Maria'ya çevrildi.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş Di Maria'yı bekliyor! Transfer tarihi netleşti

Siyah-beyazlı yönetimin, Arjantin Milli Takımı ile birlikte Copa America'da bulunan deneyimli oyuncuyla sürekli iletişim halinde oldukları belirlendi.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş Di Maria'yı bekliyor! Transfer tarihi netleşti

Rafa Silva transferiyle taraftarların alkışını toplayan siyah- beyazlılar, Di Maria'yı da en kısa sürede takıma dahil etmek istiyor.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş Di Maria'yı bekliyor! Transfer tarihi netleşti

EN GEÇ 10 GÜN İÇİNDE BU TRANSFER BİTECEK
İkinci Başkan Yücel yaptığı açıklamada, "Di Maria gelirse bedava ve tek yıllık gelecek. Copa America'yı bekliyor. Turnuva sonrası net cevabını iletecek" ifadelerini kullanmıştı. Di Maria'nın Beşiktaş'tan aldığı cazip teklife çok sıcak baktığı ancak henüz kesin bir karar vermediği vurgulandı. Arjantinli yıldızın 14 Temmuz'da sona erecek olan Copa America'nın ardından geleceğiyle ilgili kararını verecek. Yetenekli futbolcu, siyah beyazlıların teklifinden çok etkilendi ve büyük olasılıkla tercihi Beşiktaş olacak. Di Maria'yı ikna etmek için yoğun çaba harcayan siyah-beyazlılar en geç 10 gün içinde bu transferi bitirmeyi hedefliyor.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş Di Maria'yı bekliyor! Transfer tarihi netleşti

Beşiktaş yönetimi Arjantinli yıldıza 1 yıllık sözleşme, 5 milyon Euro yıllık ücret ve 2.5 milyon Euro imza parası teklif etti.

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