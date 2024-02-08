Haberler Beşiktaş ANTALYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLE 🏆 | Antalyaspor - Beşiktaş maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

ANTALYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLE 🏆 | Antalyaspor - Beşiktaş maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Antalyaspor ile Beşiktaş, son 16 turunda kozlarını paylaşacak. Antalyaspor - Beşiktaş maçında Ümit Öztürk düdük çalacak. Beşiktaş'ta 8 isim Antalyaspor maçında süre alamayacak. A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak mücadelenin yayın bilgileri, muhtemel 11'leri araştırılıyor. Peki, Antalyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2024 Perşembe 19:50 Güncelleme Tarihi: 08 Şubat 2024 Perşembe 20:00
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
ANTALYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLE 🏆 | Antalyaspor - Beşiktaş maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Antalyaspor - Beşiktaş maçını canlı takip etmek için tıklayın

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan son 16 turu maçları ile devam ediyor. Antalyaspor ile Beşiktaş kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Antalyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ANTALYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Antalyaspor - Beşiktaş maçı 8 Şubat Perşembe günü oynanacak müsabaka 20:45'te A Spor'dan canlı yayınlanacak.

ANTALYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

ANTALYASPOR: LEITE, ERDOĞAN, VEYSEL, BAHADIR, GÜRAY, KALUZINSKI, BYTQI, SAFURI, SARIC, LARSSON, BUKSA

BEŞİKTAŞ: MERT, ONUR, WORRALL, TAYYİP, BAKHTIYOR, AMARTEY, GEDSON, GHEZZAL, RASHICA, CENK, SEMİH

BEŞİKTAŞ'TA EKSİKLER BİTMİYOR!

Beşiktaş'ta adalesinde gerilme ve ödem tespit edilen Svensson dışında, tedavileri devam eden Omar Colley, Aboubakar, Salih Uçan ve Mustafa Erhan Hekimoğlu; Antalyaspor karşısında görev yapamayacak. Chamberlain ve Amir'in yanı sıra Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Demokratik Kongolu futbolcu Masuaku da kadroda yer alamayacak.

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
ANTALYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE | A Spor Antalyaspor Beşiktaş maçı canlı yayın
Başkan Erdoğan'dan Adıyaman'daki aday tanıtım toplantısında önemli açıklamalar
Avcı'dan zemin isyanı!
F.Bahçe'de büyük yaprak dökümü!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beşiktaş yeni forma sponsorunu KAP'a bildirdi!
Rodriguez transferinde flaş gelişme!
Cuma Hutbesi DİYANET 9 ŞUBAT 2024
🌹 EN GÜZEL CUMA MESAJLARI RESİMLİ 2024
FİTRE NE KADAR 2024
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Galatasaray'da ayrılık resmen açıklandı! Galatasaray'da ayrılık resmen açıklandı! 19:16
Tanque'nin yeni takımı resmen açıklandı! Tanque'nin yeni takımı resmen açıklandı! 18:51
Futbolda tarihi karar! IFAB'dan açıklama geldi Futbolda tarihi karar! IFAB'dan açıklama geldi 18:48
Beşiktaş yeni forma sponsorunu KAP'a bildirdi! Beşiktaş yeni forma sponsorunu KAP'a bildirdi! 18:41
Antalyaspor - Beşiktaş | İlk 11'ler belli oldu! Antalyaspor - Beşiktaş | İlk 11'ler belli oldu! 18:15
Mondihome Kayserispor'dan 3 transfer birden! Mondihome Kayserispor'dan 3 transfer birden! 17:57
Daha Eski
UEFA Başkanı Ceferin'den flaş karar! 2027'de... UEFA Başkanı Ceferin'den flaş karar! 2027'de... 17:51
Avcı'dan zemin isyanı! Avcı'dan zemin isyanı! 17:07
Yiğido'da Rize mesaisi başladı Yiğido'da Rize mesaisi başladı 16:43
F.Bahçe'de Alanya mesaisi başladı! F.Bahçe'de Alanya mesaisi başladı! 16:40
İsmail Kartal'ın 6 numarası Fransa'dan geliyor İsmail Kartal'ın 6 numarası Fransa'dan geliyor 16:33
Antalyaspor - Beşiktaş maçı bilgileri Antalyaspor - Beşiktaş maçı bilgileri 16:22