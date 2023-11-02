Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta ayrılık sesleri! Ante Rebic devre arasında veda edebilir

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta ayrılık sesleri! Ante Rebic devre arasında veda edebilir

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'a yaz transfer döneminde katılan Ante Rebic ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak beklentilerin altında kalan Hırvat yıldızın takımdan devre arasında ayrılabileceği konuşuluyor. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2023 Perşembe 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta ayrılık sesleri! Ante Rebic devre arasında veda edebilir

Beşiktaş'ın İtalyan ekibi Milan'dan büyük umutlarla kadrosuna kattığı Ante Rebic, formsuz görüntüsüyle gündemden düşmüyor. Son olarak teknik sorumlu Burak Yılmaz ile de problemler yaşayan Hırvat kanat oyuncusu, kariyeriyle ilgili kararını verdi.

OCAK AYINDA GİDEBİLİR

Gaziantep FK maçı öncesi yapılan antrenmanda isteksiz tavırlarıyla teknik heyetin tepkisini çeken Rebic, Burak Yılmaz tarafından antrenmandan gönderilmişti. Takvim'de yer alan habere göre düzenli oynamak isteyen Rebic ile görüşen teknik heyetin, futbolcuya ilk 11'de oynayacak yeterliliğe sahip olmadığını söylediği, futbolcunun da bu duruma içerlediği belirtildi. Rebic'in daha sonra menajeriyle temas kurduğu ve devre arasında Siyah-Beyazlı takımdan ayrılmayı düşündüğünü ilettiği öğrenildi.

GELECEĞI PARLAK DEĞİL

Öte yandan İtalyan basını Rebic'in Beşiktaş'taki geleceğinin pek parlak olmadığını yazdı. Haberde, "Milan'ın tasarruf sebebiyle gönderdiği Rebic, Beşiktaş'ta antrenmandan kovuldu" ifadeleri kullanıldı.

DİĞER
Son dakika haberi: Wout Weghorst transferi için flaş itiraflar! F.Bahçe ve G.Saray devreye girdi...
CANLI TAKİP | İşgalci İsrail sivilleri öldürüyor! Mülteci kampları hedef alındı
İspanyol devinin yıldızı F.Bahçe'ye!
Ada'dan G.Saray iddiası! Ön libero Arsenal'dan
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Cenk Tosun ve Salih Uçan Beşiktaş'ta kalacak mı?
N’Koudou fena coştu
2 Kasım 2023 Dolar, Euro, gram altın kaç TL?
Çılgın Sayısal Loto çekildi! (1 Kasım)
Son 30 yılın lideri Fotomaç
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Maaşına yüzde 150 zam! İşte alacağı ücret Maaşına yüzde 150 zam! İşte alacağı ücret 07:30
A. Bilbao deplasmanda turladı! A. Bilbao deplasmanda turladı! 01:29
A. Bilbao deplasmanda turladı! A. Bilbao deplasmanda turladı! 01:28
ManU evinde bozguna uğradı! ManU evinde bozguna uğradı! 01:24
ManU evinde bozguna uğradı! ManU evinde bozguna uğradı! 01:16
B. Münih'e kupada büyük şok! B. Münih'e kupada büyük şok! 01:01
Daha Eski
Liverpool çeyrek finalde! Liverpool çeyrek finalde! 01:01
B. Münih'e kupada büyük şok! B. Münih'e kupada büyük şok! 00:59
Liverpool çeyrek finalde! Liverpool çeyrek finalde! 00:42
Chelsea evinde turladı! Chelsea evinde turladı! 00:41
Chelsea evinde turladı! Chelsea evinde turladı! 00:40
Arsenal'e kupada West Ham şoku! Arsenal'e kupada West Ham şoku! 00:36