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Beşiktaş - Galatasaray kadın futbol maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Kadınlar Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Ev sahibi ekip çıkışını sürdürmek isterken, konuk takım da namağlup liderliğini sürdürme peşinde... Peki; Beşiktaş-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm bilinmesi gerekenler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Eylül 2023 Cuma 17:10 Güncelleme Tarihi: 29 Eylül 2023 Cuma 17:10
Beşiktaş - Galatasaray kadın futbol maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Kadınlar Süper Lig'in 5. hafta karşılaşmasında Beşiktaş United Payment sahasında Galatasaray Petrol Ofisi'yle kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Beşiktaş-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ - GALATASARAY KADIN FUTBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş United Payment ile Galatasaray Petrol Ofisi arasında oynanacak maç 1 Ekim Pazar günü saat 12.00'de başlayacak. Dev derbi Beşiktaş Youtube'dan canlı yayınlanacak.

DERBİYE GİRİŞ ÜCRETSİZ!

Öte yandan siyah-beyazlılar yaptığı açıklamayla, Halit Kıvanç Stadyumu'nda oynanacak dev derbiye girişin ücretsiz olacağını duyurdu.

G.SARAY GOL YEMEDİ

Ligde 4'te 4 yaparak liderlik koltuğunda bulunan sarı-kırmızılı takım, bu süreçte kalesini gole kapatmayı başardı.

BEŞİKTAŞ 3 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Lige mağlubiyetle başlayan siyah-beyazlılar, kalan 3 maçta 1 galibiyet ve 2 beraberlik aldı ve 3 maçlık yenilmezlik serisi oluşturdu.

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