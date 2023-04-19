Beşiktaş'tan iç transfer hamlesi! Yeni sözleşme...

Arthur Masuaku'nun bonservisini alan Beşiktaş, Nathan Redmond ile de sözleşme uzatmak için düğmeye bastı.
Arthur Masuaku'nun bonservisini alan Beşiktaş, Nathan Redmond ile de sözleşme uzatmak için düğmeye bastı.
Southampton'dan bedelsiz olarak kadroya katılan ve kontratı sezon sonu bitecek olan 29 yaşındaki İngiliz kanat oyuncusu için Şenol Güneş'in de olumlu raporu ile birlikte harekat başladı.
Gösterdiği başarılı performans ile adeta futbolseverleri büyüleyen yetenekli İngiliz yıldıza, önümüzdeki transfer döneminden önce yeni bir sözleşme sunulacak.