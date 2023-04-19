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Beşiktaş'tan iç transfer hamlesi! Yeni sözleşme...

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta zirve yarışı devam ederken siyah beyazlılarda iç transfer anlamında da önemli gelişmeler yaşanıyor. Kartal'da son olarak o yıldız ile sözleşme uzatmak için harekete geçildi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2023 Çarşamba 06:50
Beşiktaş'tan iç transfer hamlesi! Yeni sözleşme...

Arthur Masuaku'nun bonservisini alan Beşiktaş, Nathan Redmond ile de sözleşme uzatmak için düğmeye bastı.

Beşiktaş'tan iç transfer hamlesi! Yeni sözleşme...

Southampton'dan bedelsiz olarak kadroya katılan ve kontratı sezon sonu bitecek olan 29 yaşındaki İngiliz kanat oyuncusu için Şenol Güneş'in de olumlu raporu ile birlikte harekat başladı.

Beşiktaş'tan iç transfer hamlesi! Yeni sözleşme...

Gösterdiği başarılı performans ile adeta futbolseverleri büyüleyen yetenekli İngiliz yıldıza, önümüzdeki transfer döneminden önce yeni bir sözleşme sunulacak.

Beşiktaş'tan iç transfer hamlesi! Yeni sözleşme...

Tecrübeli hücumcu ile yaz dönemi gelmeden önce sözleşme imzalanmasına dair görüşmeler yapılıyor.

Beşiktaş'tan iç transfer hamlesi! Yeni sözleşme...

Nathan Redmond, Beşiktaş forması ile bu sezon 25 maça çıktı ve 5 gol ile 6 asistlik önemli bir katkı sağladı.

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