BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'da Onur Bulut belirsizliği! Geri adım atıldı

2022 Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada Beşiktaş, çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.
2022 Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada Beşiktaş, çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.
Siyah-beyazlı takım, teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda transfer için de yoğun mesai harcıyor.
Tecrübeli çalıştırıcı geçtiğimiz günlerde kulübün gündemine gelen Kayserisporlu Onur Bulut hakkında konuşmuştu.
Teknik direktör Şenol Güneş'in, Onur Bulut için yaptığı "isterim" açıklaması tepki toplamış ve iki kulüp arasında görüşmeler başlamadan negatif bir ilişki kurulmuştu.
Hem finansal hem de idari anlamda zor günler yaşayan Kayserispor'un devre arası için yüksek bir bedel talep edecek olması Beşiktaş'a geri adım attırdı.
Onur Bulut, bu sezon Kayserispor formasıyla Süper Lig'de 14 karşılaşmada görev aldı.
Tecrübeli sağ bek bu maçlarda 2 gol atarken 2 de asist yapma başarısı gösterdi.
ONUR BULUT KİMDİR?
16 Nisan 1994 tarihinde Almanya'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Werdohl altyapısında başladı.
Sırasıyla Oestrich-Iserloh, Bochum, Freiburg, Eintracht Braunschweig, Alanyaspor, Rizespor ve Kayserispor formaları giydi.
2021'de Alanyaspor'dan bedelsiz olarak Kayserispor'a transfer oldu.
28 yaşındaki futbolcu, 1.79 cm boyunda ve ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.
Tecrübeli oyuncu, defans hattında sağ bek olarak görev yapıyor.
A Milli Futbol Takımı'nın formasını 1 maçta terleten Onur Bulut'un güncel piyasa değeri ise 3 milyon euro...