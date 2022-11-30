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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'da Onur Bulut belirsizliği! Geri adım atıldı

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Süper Lig'e verilen Dünya Kupası arasında transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın gündemine Kayserispor'dan Onur Bulut gelmişti. Kartal bu transferde geri adım attı. İşte nedeni... (BJK transfer haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2022 Çarşamba 09:37
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'da Onur Bulut belirsizliği! Geri adım atıldı

2022 Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada Beşiktaş, çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'da Onur Bulut belirsizliği! Geri adım atıldı

Siyah-beyazlı takım, teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda transfer için de yoğun mesai harcıyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'da Onur Bulut belirsizliği! Geri adım atıldı

Tecrübeli çalıştırıcı geçtiğimiz günlerde kulübün gündemine gelen Kayserisporlu Onur Bulut hakkında konuşmuştu.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'da Onur Bulut belirsizliği! Geri adım atıldı

Teknik direktör Şenol Güneş'in, Onur Bulut için yaptığı "isterim" açıklaması tepki toplamış ve iki kulüp arasında görüşmeler başlamadan negatif bir ilişki kurulmuştu.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'da Onur Bulut belirsizliği! Geri adım atıldı

Hem finansal hem de idari anlamda zor günler yaşayan Kayserispor'un devre arası için yüksek bir bedel talep edecek olması Beşiktaş'a geri adım attırdı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'da Onur Bulut belirsizliği! Geri adım atıldı

Onur Bulut, bu sezon Kayserispor formasıyla Süper Lig'de 14 karşılaşmada görev aldı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'da Onur Bulut belirsizliği! Geri adım atıldı

Tecrübeli sağ bek bu maçlarda 2 gol atarken 2 de asist yapma başarısı gösterdi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'da Onur Bulut belirsizliği! Geri adım atıldı

ONUR BULUT KİMDİR?

16 Nisan 1994 tarihinde Almanya'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Werdohl altyapısında başladı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'da Onur Bulut belirsizliği! Geri adım atıldı

Sırasıyla Oestrich-Iserloh, Bochum, Freiburg, Eintracht Braunschweig, Alanyaspor, Rizespor ve Kayserispor formaları giydi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'da Onur Bulut belirsizliği! Geri adım atıldı

2021'de Alanyaspor'dan bedelsiz olarak Kayserispor'a transfer oldu.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'da Onur Bulut belirsizliği! Geri adım atıldı

28 yaşındaki futbolcu, 1.79 cm boyunda ve ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'da Onur Bulut belirsizliği! Geri adım atıldı

Tecrübeli oyuncu, defans hattında sağ bek olarak görev yapıyor.

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