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BEŞİKTAŞ KAYSERİSPOR CANLI İZLE 📺 | Beşiktaş - Kayserispor maçı saat kaçta? Beşiktaş maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig'in 1. haftasında heyecan devam ediyor. Valerien Ismael yönetimindeki Beşiktaş,Vodafone Park'ta Kayserispor'u konuk edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Kayserispor maçı saat kaçta? Beşiktaş maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2022 Cumartesi 15:30 Güncelleme Tarihi: 06 Ağustos 2022 Cumartesi 15:30
BEŞİKTAŞ KAYSERİSPOR CANLI İZLE 📺 | Beşiktaş - Kayserispor maçı saat kaçta? Beşiktaş maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ - KAYSERİSPOR MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN...

Süper Lig'in 1. haftasında heyecan devam ediyor. Sezonun açılış maçında İstanbulspor ile Trabzonspor karşı karşıya gelmişti. Haftanın 2. gününde Beşiktaş, Kayserispor'u konuk edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Özellikle müsabakanın muhtemel 11'i, hakemi, eksikler ve cezalılar araştırılan detaylar arasında yer alıyor. Peki, Beşiktaş - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş - Kayserispor maçı 6 Ağustos Cumartesi günü saat 21:45'te beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak. Maçın tüm detayları maç sırasında ve sonrasında heberimizde yer alacak.

BEŞİKTAŞ - KAYSERİSPOR MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Necip, Saiss, Masuaku, Gedson, Salih, Kartal, Ghezzal, Muleka, Weghorst

Kayserispor: Bilal, Onur, Hosseini, Kolovetsios, Carole, Kemen, Attamah, Mensah, Emrah, Gavranovic, Thiam

BEŞİKTAŞ - KAYSERİSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Beşiktaş - Kayserispor maçını Ümit Öztürk yönetecek. Ümit Öztürk'ün yardımcılıklarını ise Osman Gökhan Bilir ve Murat Tuğberk Curbay yapacak. Maçın 4.hakemi de Kadir Sağlam olarak belirlendi. Beşiktaş - Kayserispor maçının VAR hakemi ise Alper Ulusoy oldu.

BEŞİKTAŞ'TA 3 EKSİK

Siyah-beyazlı ekip yeni sezona 3 oyuncusundan yoksun başlayacak. Tedavileri devam eden Josef de Souza ile Atiba Hutchinson'ın yanı sıra, önceki gün yapılan antrenmanda sakatlanan ve çekilen MR'ı sonrasında uyluk ön adalesinde gerilme ve kısmi yırtık tespit edilen Welinton Souza, Kayserispor karşısında görev alamayacak.

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