Ziraat Türkiye Kupası
Liverpool - Tottenham maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Liverpool - Tottenham maçı saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de 30. haftanın en dikkat çeken karşılaşmalarından biri olan Liverpool - Tottenham randevusu için geri sayım başladı. Anfield Road'da oynanacak bu dev mücadele, hem Şampiyonlar Ligi potasını hem de ligdeki prestij dengelerini yakından ilgilendiriyor. İşte 15 Mart 2026 Pazar (Bugün) günü oynanacak maça dair tüm detaylar..

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mart 2026 Pazar 13:27
Liverpool - Tottenham maçı saat kaçta, hangi kanalda?

2024-25 sezonunda yaşanan dramatik anların ardından Liverpool taraftarları için farklı bir anlam taşıyan bu rekabet, bugün Anfield'da yeniden alevleniyor. Ev sahibi Liverpool, hafta içi Şampiyonlar Ligi'nde yaşadığı şoku ligde telafi etmek isterken; Igor Tudor yönetimindeki Tottenham, üzerindeki kara bulutları dağıtmak için zorlu deplasmandan puan çıkarmayı amaçlıyor.

LIVERPOOL - TOTTENHAM MAÇI NE ZAMAN?

Karşılaşma 15 Mart 2026 Pazar günü (bugün) oynanacak.

LIVERPOOL - TOTTENHAM MAÇI SAAT KAÇTA?

Mücadele Türkiye saati ile 19:30'da başlayacak.

LIVERPOOL - TOTTENHAM MAÇI HANGİ KANALDA?

Premier Lig'deki bu dev randevu beIN Sports 3 kanalından canlı izlenebilir.

MAÇIN HAKEMİ KİM?

Mücadeleyi İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Chris Kavanagh yönetecek.

MUHTEMEL 11'LER

Liverpool muhtemel ilk 11'i: Mamardashvili, Frimpong, Konate, Van Dijk, Robertson, Gravenberch, Jones, Salah, Szoboszlai, Gakpo, Ekitike

Tottenham Hotspur muhtemel ilk 11'i: Vicario, Porro, Danso, Dragusin, Spence, Gray, Sarr, Tel, Simons, Richarlison, Solanke

LIVERPOOL FC - TOTTENHAM HOTSPUR MAÇI CANLI ANLATIM

