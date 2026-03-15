Liverpool - Tottenham maçı saat kaçta, hangi kanalda?

2024-25 sezonunda yaşanan dramatik anların ardından Liverpool taraftarları için farklı bir anlam taşıyan bu rekabet, bugün Anfield'da yeniden alevleniyor. Ev sahibi Liverpool, hafta içi Şampiyonlar Ligi'nde yaşadığı şoku ligde telafi etmek isterken; Igor Tudor yönetimindeki Tottenham, üzerindeki kara bulutları dağıtmak için zorlu deplasmandan puan çıkarmayı amaçlıyor.

LIVERPOOL - TOTTENHAM MAÇI NE ZAMAN?

Karşılaşma 15 Mart 2026 Pazar günü (bugün) oynanacak.

LIVERPOOL - TOTTENHAM MAÇI SAAT KAÇTA?

Mücadele Türkiye saati ile 19:30'da başlayacak.

Matchday at Anfield 🏟️ We take on Tottenham in the Premier League 👊 #LIVTOT pic.twitter.com/Wze4YcK3JG — Liverpool FC (@LFC) March 15, 2026

LIVERPOOL - TOTTENHAM MAÇI HANGİ KANALDA?

Premier Lig'deki bu dev randevu beIN Sports 3 kanalından canlı izlenebilir.

MAÇIN HAKEMİ KİM?

Mücadeleyi İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Chris Kavanagh yönetecek.

MUHTEMEL 11'LER

Liverpool muhtemel ilk 11'i: Mamardashvili, Frimpong, Konate, Van Dijk, Robertson, Gravenberch, Jones, Salah, Szoboszlai, Gakpo, Ekitike

Tottenham Hotspur muhtemel ilk 11'i: Vicario, Porro, Danso, Dragusin, Spence, Gray, Sarr, Tel, Simons, Richarlison, Solanke

LIVERPOOL FC - TOTTENHAM HOTSPUR MAÇI CANLI ANLATIM