Tarihi gol sonrası hakem Gil Manzano bile Arda Güler'i tebrik etti!

İspanya LaLiga'nın 28. haftasında Santiago Bernabeu'de Elche ile karşı karşıya gelen Real Madrid, mücadeleden 4-1'lik skorla ayrıldı.

Oyuna 58. dakikada Vinicus Jr. yerine dahil olan milli futbolcumuz Arda Güler, 89. dakikada takımı adına 4. golü yaklaşık 70 metreden kaydederek spektaküler bir gole imza attı.

Golün ardından seyircilerin ve takım arkadaşlarının tebriklerini kabul eden Güler'e bir tebrik de hakem Jesus Gil Manzano'dan geldi.

