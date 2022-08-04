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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Ahmet Nur Çebi'den Emirhan İlkhan sözleri!

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonu öncesi çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta Emirhan İlkhan gelişmesi yaşanıyor. Siyah-beyazlıların başkanı Ahmet Nur Çebi, Emirhan'ın transferi ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu. İşte Çebi'nin sözleri ve Emirhan'ın teklife yanıtı...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2022 Perşembe 14:16 Güncelleme Tarihi: 04 Ağustos 2022 Perşembe 14:25
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Ahmet Nur Çebi'den Emirhan İlkhan sözleri!

Beşiktaş'ta Emirhan İlkhan ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Ahmet Nur Çebi'den Emirhan İlkhan sözleri!

İtalya Serie A takımlarından Torino, genç futbolcunun serbest çıkış maddesini kullanmaya hazırlanıyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Ahmet Nur Çebi'den Emirhan İlkhan sözleri!

Torino'nun 4.5 milyon Euro'yu ödemesi halinde Emirhan Çizme'nin yolunu tutacak.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Ahmet Nur Çebi'den Emirhan İlkhan sözleri!

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'de Emirhan İlkhan ile ilgili NTV'ye flaş açıklamalarda bulundu.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Ahmet Nur Çebi'den Emirhan İlkhan sözleri!

İŞTE ÇEBİ'NİN EMİRHAN SÖZLERİ:

Emirhan'ın takımda kalması için uğraştım ama bizi sadece menajeriyle muhatap ediyor. Çıkış maddesini koymasaydık menajeri bizimle sözleşme uzatmayacaktı

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Ahmet Nur Çebi'den Emirhan İlkhan sözleri!

Kerem Atakan Kesgin için görüştüm. Ben herkesle görüşüyorum. 4.5 M€ fiyata sattık diye eleştirildik ama bir başka genç oyuncu bize 3'te 1 fiyata teklif ediliyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Ahmet Nur Çebi'den Emirhan İlkhan sözleri!

Bir de bu açıdan bakmak gerektiğini düşünüyorum.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Ahmet Nur Çebi'den Emirhan İlkhan sözleri!

Emirhan'ın menajeri, Hasic ve Ljajic'in de menajeri.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Ahmet Nur Çebi'den Emirhan İlkhan sözleri!

Ne yazık ki geldiğimden beri pek keyifli çalışamıyorum.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Ahmet Nur Çebi'den Emirhan İlkhan sözleri!

Emirhan'ın ailesiyle görüşmek istedik, telefonları açmadılar.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Ahmet Nur Çebi'den Emirhan İlkhan sözleri!

Ailesi, bizle görüşmek istemedi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Ahmet Nur Çebi'den Emirhan İlkhan sözleri!

Çocuğa 5 milyon TL gibi bir para verildi.

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