BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Ahmet Nur Çebi'den Emirhan İlkhan sözleri!

Beşiktaş'ta Emirhan İlkhan ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.
Beşiktaş'ta Emirhan İlkhan ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.
İtalya Serie A takımlarından Torino, genç futbolcunun serbest çıkış maddesini kullanmaya hazırlanıyor.
Torino'nun 4.5 milyon Euro'yu ödemesi halinde Emirhan Çizme'nin yolunu tutacak.
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'de Emirhan İlkhan ile ilgili NTV'ye flaş açıklamalarda bulundu.
İŞTE ÇEBİ'NİN EMİRHAN SÖZLERİ:
Emirhan'ın takımda kalması için uğraştım ama bizi sadece menajeriyle muhatap ediyor. Çıkış maddesini koymasaydık menajeri bizimle sözleşme uzatmayacaktı
Kerem Atakan Kesgin için görüştüm. Ben herkesle görüşüyorum. 4.5 M€ fiyata sattık diye eleştirildik ama bir başka genç oyuncu bize 3'te 1 fiyata teklif ediliyor.
Bir de bu açıdan bakmak gerektiğini düşünüyorum.
Emirhan'ın menajeri, Hasic ve Ljajic'in de menajeri.
Ne yazık ki geldiğimden beri pek keyifli çalışamıyorum.
Emirhan'ın ailesiyle görüşmek istedik, telefonları açmadılar.
Ailesi, bizle görüşmek istemedi.
Çocuğa 5 milyon TL gibi bir para verildi.
Oğlum sana ne veriyorlarsa gel burada da verelim dedik.
"Beşiktaş'ta ve Türkiye'de top oynamak istemiyorum. Avrupa hayalim var" dedi.
Pazartesi günü her şey netleşir.