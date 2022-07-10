Haberler Beşiktaş Josef de Souza'dan itiraf! "Fenerbahçe ve Galatasaray'a gol atmak..."

Josef de Souza'dan itiraf! "Fenerbahçe ve Galatasaray'a gol atmak..."

Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Josef de Souza, önemli açıklamalarda bulundu. Siyah beyazlıların yıldızı yaptığı konuşmada, Valerien Ismael'den Gedson'a, Fenerbahçe ve Galatasaray'a attığı gollerden Alex Teixeira'ya dek bilinmeyenleri söyledi. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Temmuz 2022 Pazar 13:51
Josef de Souza'dan itiraf! "Fenerbahçe ve Galatasaray'a gol atmak..."

"Çok çalışıyoruz. Ben kariyerimde futbola oynamaya başladığımdan beri hiçbir hazırlık kampında bu kadar fazla idman yaptığımı, çalıştığımı hatırlamıyorum ki bu çok iyi bir şey. Gerek hocalarımız gerek futbolcular hepimiz fedakarlık yapıyoruz. Bu fedakarlığın, çok çalışmanın, yoğun çalışmanın meyvesini de sezon başlayınca alacağımızdan hiçbir şüphemiz yok. Şu an takımla beraberiz. Yeni arkadaşlarımızda geliyor. Bazı arkadaşlarımız da gelecektir aramıza. Birbirimizi iyi tanıyoruz. Birbirimizle vakit geçiriyoruz ve idmanlarda iyi çalışıyoruz. Dediğim gibi meyvesini de alacağız"

Josef de Souza'dan itiraf! "Fenerbahçe ve Galatasaray'a gol atmak..."

"GEÇEN SENEDEN DAHA İYİ BİR SEZON GEÇİRECEĞİMİZE İNANIYORUM"

"Tabi ki sebebi aslında bunun biraz da beklentinin çok yüksek olmasıydı. Belki de şampiyonluğun getirdiği rehavet diyebilirim. Çok kaliteli oyuncular, çok önemli isimler geldi ve bu isimler büyük bir beklenti yarattı.

Josef de Souza'dan itiraf! "Fenerbahçe ve Galatasaray'a gol atmak..."

Bu yüzden de istediğimiz başarıyı geçen sene yakalayamadık. Bu sene için konuşacak olursam ciddi anlamda çok iyi oyuncular, kazanma hırsı, isteği olan, başarılı olmak isteyen oyuncular takımımıza dahil oluyor. Bu sene; bu hırsla, oyuncuların kazanma isteğiyle ki futboldaki en önemli şey bence bu savaşma ve kazanma isteği. Geçen seneye göre çok daha iyi bir sezon geçireceğimize inanıyorum"

Josef de Souza'dan itiraf! "Fenerbahçe ve Galatasaray'a gol atmak..."

"3-4-3 SİSTEMİNE ADAPTE OLUYORUZ BU SİSTEMLE ŞAMPİYON OLACAĞIZ''
"Kesinlikle bence biz bu sistemle en iyi yerde bitiririz ligi ki o da şampiyonluk. Sistemi iyi anlamamız, iyi çalışmamız lazım. Bu sistemle şampiyon oluruz. Hocamız geçen sezon, ligin sonlarında geldi. Son zamanlarda geldiği için bu sistemi, onun çalışma prensiplerini oturtmamız için yeterli zamanımız yoktu.

Josef de Souza'dan itiraf! "Fenerbahçe ve Galatasaray'a gol atmak..."

Fakat şimdi hocamızla beraber ciddi anlamda çok iyi bir şekilde hazırlanıyoruz. Hocamızın bu sistem özelinde bizden istediklerini iyi anlıyoruz ve bunları sahaya iyi yansıtıyoruz. İdmanlar özelinde söylüyorum. Bu sisteme adapte oluyoruz. Kesinlikle biz bu sistemle, bu sene şampiyon olacağız ve kupayı alacağız"

Josef de Souza'dan itiraf! "Fenerbahçe ve Galatasaray'a gol atmak..."

"HOCAMIZLA ARAMIZDA KARŞILIKLI BİR GÜVEN İLİŞKİMİZ VAR"
"Çok normal bir konuşmaydı. Hocayla oyuncu arasında olabilecek bir konuşmaydı. Hocamızla aramızda karşılıklı bir güven ilişkimiz var. Tecrübeli bir oyuncu olduğum için kendisiyle genel olarak kampla ilgili fikir alışverişinde bulunduk. Gayet normal bir konuşmaydı"

Josef de Souza'dan itiraf! "Fenerbahçe ve Galatasaray'a gol atmak..."

GEDSON İLE OYNAMAK İSTEMEZDİM
"Atiba ile oynayacağız. Atiba Gedson ile oynayacak. Emirhan olacak. Bir sürü orta sahamız var. Orta sahada sadece Gedson ile ikimizin oynayacağını söyleyemem. Ama tabi ki Gedson hakkında konuşulacak çok fazla bir şey yok. Gerçekten muazzam bir kalite, çok iyi bir yetenek. Saha içinde zaten herkes biliyor. Saha dışında da çok eğlenceli, ciddi anlamda çok uyumlu biri. Portekizce konuştuğu için kendisiyle iletişimim daha rahat oluyor. Çok iyi bir çocuk. Ciddi anlamda saha içinde de saha dışında çok profesyonel ve çok iyi biri. Gedson'un transfer edildiğini öğrendiğimde çok mutlu oldum. Çünkü Gedson'a karşı oynamak istemezdim. Gedson'la beraber oynamak Gedson'a karşı oynamaktan çok daha iyi. Çünkü çok iyi bir oyuncu, beni çok zorlardı."

Josef de Souza'dan itiraf! "Fenerbahçe ve Galatasaray'a gol atmak..."

"ALEX TEİXEİRA KARAKTERİNİ ÇOK NET BİR ŞEKİLDE GÖSTERDİ"
"Alex Teixeira Türkiye'ye gelmeden önce yaklaşık 1 yıl futbol oynamamıştı. Bunun çok büyük etkisi oldu. Burada tam adapte olmaya başlarken sakatlıklar geçirdi ve bu sakatlıklar yüzünden tam form yakalayacakken bazı durumlarda takımdan uzak kaldı. Tabii ki Çin'den gelmesi son zamanda Türkiye'deki sertlik anlamında belki de sıkıntı yaratmış olabilir. Ancak Alex ciddi anlamda çok büyük karakter. Zaten yakın arkadaşız biliyorsunuz. Brezilya'da bazı ailevi durumları var. Çok büyük sorunlar değil tabi ki. Şunu yapabilirdi, kafası Brezilya'dayken Türkiye'ye gelip kontratını bitirip idmanlara çıkabilirdi. Alex bunu tercih etmedi. O kafam şu an burada değil deyip çok iyi, çok onurlu bir davranışla kontratını sonlandırdı. Yani devam edebilirdi, iyi oynayamazdı. Ancak Alex. 'Ben şu an hazır değilim, iyi hissetmiyorum. Yararlı olamam. Yararlı olamayacaksam da burada kontratımı sona erdireceğim' dedi. Onu çok seviyorum. Burada da karakterini çok net bir şekilde gösterdi"

Josef de Souza'dan itiraf! "Fenerbahçe ve Galatasaray'a gol atmak..."

"BEN ŞU ANDA JOSEF DE SOUZA'YSAM BU, TÜRKİYE'NİN SAYESİNDE"
"Şu anda bu durumla ilgili bir gelişme yok. Bu isteğimi daha önce dile getirmiştim. Ailem de böyle istiyor. Bunun kolay olmadığını zaten biliyoruz. Bürokratik bir süreç. Türkiye benim için çok değerli ve önemli. Bana her şeyimi veren bir ülke diyebilirim. Ben şu anda Josef de Souza'ysam bu Türkiye'nin sayesinde. Türk halkı ciddi anlamda bana çok büyük bir sevgi gösterdi. Beni çok güzel kabul etti. Bende bu sevginin karşılığını onlara vermek istiyorum. Gençlere yardım etmek istiyorum. Gerek futbolculara, gerek diğer insanlara yardım ediyor, tavsiyeler veriyorum. Milli takımda oynamak ve bu sevginin karşılığını Türk halkına, milli takıma yardım ederek vermek benim isteğim. Tabi ki bu bürokratik bir şey, kurallarla, yasalarla ilgili bir şey"

Josef de Souza'dan itiraf! "Fenerbahçe ve Galatasaray'a gol atmak..."

"DERBİLERDE BİR TEK BEŞİKTAŞ'A GOL ATMADIM, BU TANRININ BANA BİR LÜTFU"
"Bu konuda Tanrı bana gerçekten yardım ediyor. Bu anlamda çok müteşekkirim, sürekli şükrediyorum. Çünkü Galatasaray'a, Fenerbahçe'ye, Trabzonspor'a gol attım. Fenerbahçe'de oynarken de. Ancak Beşiktaş'a gol atmadım. Beşiktaş'a karşı golüm yok. Başakşehir'e de gol attım. Bu yüzden ciddi anlamda bu konu benim için çok önemli bir detay. Tanrının bana bir lütfu diyeyim bunun için. Tabi ki derbilerde gol atmak çok önemli. Derbiler önemli detaylar. Yani ligin ciddi anlamda zevkini arttıran maçlar. O yüzden derbide gol attığım için hep şükrediyorum tanrıya"

Josef de Souza'dan itiraf! "Fenerbahçe ve Galatasaray'a gol atmak..."

"FENERBAHÇE VE GALATASARAY'A ATTIĞIM GOLLER DE ÖNEMLİ ANCAK BAŞAKŞEHİR'E ATTIĞIM GOL HEPSİNİN BİR TIK ÜSTÜNDE"
"Attığım çok önemli goller var. Fenerbahçe'ye Kadıköy'de gol attım. Fenerbahçe ve Beşiktaş formalarıyla Galatasaray'a gol attım. Bunlar ciddi anlamda çok değerli ve önemli goller. Ancak benim için en önemli gol 3-2'lik Başakşehir maçındaki attığım gol. Çünkü o süreçte Fenerbahçe ve Galatasaray'a karşı şampiyonluk yarışında mücadele içerisindeydik. Maç 2-2'ydi ve o golü atmam şampiyonluk adına çok önemliydi. Fenerbahçe ve Galatasaray'a attığım goller de önemli ancak Başakşehir'e attığım gol hepsinin bir tık üstünde."

Josef de Souza'dan itiraf! "Fenerbahçe ve Galatasaray'a gol atmak..."

"FENERBAHÇE GALATASARAY TRABZONSPOR DEPLASMANLARINDA GOL ATIP 40, 50 BİN KİŞİNİN SUSTUĞUNU GÖRMEK ÇOK FARKLI BİR DUYGU''
"Yani ikisi de tabi çok güzel ama bence deplasmanda gol atmak. Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzon gibi deplasmanlarda gol atıp 40, 50 bin kişinin sustuğunu görmek, onlar susarken sevinçle bağırmak ve golü kutlamak ciddi anlamda çok değerli bir şey. Tabi ki kendi taraftarlarımızın önünde gol attığımdaki o Coşkuyu da hissetmek benim için çok önemli ama deplasmanda atıp taraftarların sustuğunu görmek çok farklı bir duygu"

Josef de Souza'dan itiraf! "Fenerbahçe ve Galatasaray'a gol atmak..."

"KARİYERİMİN SONUNA KADAR BEŞİKTAŞ'TA DEVAM ETMEK İSTİYORUM"
"Şu anda 33 yaşındayım ve burada inanılmaz mutluyum. Kendimi Beşiktaş'ta çok iyi hissediyorum. Tüm takımlara saygı duyuyorum ama bundan sonra böyle bir ihtimal asla olamaz. Ben Türkiye'de Beşiktaş'ta devam edip, çok iyi bir sezon geçirip, şampiyon devam etmek istiyorum. Buradan ayrıldığım zaman da öyle bir ihtimal olmaz zaten. Saygı duymakla beraber belki Brezilya'ya dönüp Brezilya'da yetiştiğim takımda oynayıp, orada futbolu bırakırım. Ancak Beşiktaş'ta olabildiği kadar devam etmek istiyorum belki de burada bırakırım. Kariyerimin sonuna kadar Beşiktaş'ta devam etmek istiyorum''

Josef de Souza'dan itiraf! "Fenerbahçe ve Galatasaray'a gol atmak..."

TARAFTARLARA MESAJ: "GEÇEN SEZON YAŞATAMADIĞIMIZ MUTLUTLUĞU, BU SEZON YAŞATACAĞIZ"
"Bizi desteklemelerini istiyorum. Zaten bu konuda onlara hiçbir şey diyemiyorum, inanılmazlar. Geçen sene ne kadar başarısız olsak da stadyumu sürekli doldurdular. Onlarsız bir şey düşünemiyorum.

Josef de Souza'dan itiraf! "Fenerbahçe ve Galatasaray'a gol atmak..."

Onlar olmasaydı geçen yıl ligi çok daha kötü bir durumda bitirebilirdik. Bu sene şundan emin olsunlar kendi adıma da takımım adına da söylüyorum. Sahada savaşan, her şeyini veren bir Beşiktaş görecekler. Bu yüzden bu sene bizi desteklemeye devam etsinler. Onlara geçen sezon yaşatamadığımız mutluluğu, sevinci bu sezon yaşatacağımızın sözünü veriyorum. Onlar için savaşacağız."

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