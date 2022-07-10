Josef de Souza'dan itiraf! "Fenerbahçe ve Galatasaray'a gol atmak..."

"Çok çalışıyoruz. Ben kariyerimde futbola oynamaya başladığımdan beri hiçbir hazırlık kampında bu kadar fazla idman yaptığımı, çalıştığımı hatırlamıyorum ki bu çok iyi bir şey. Gerek hocalarımız gerek futbolcular hepimiz fedakarlık yapıyoruz. Bu fedakarlığın, çok çalışmanın, yoğun çalışmanın meyvesini de sezon başlayınca alacağımızdan hiçbir şüphemiz yok. Şu an takımla beraberiz. Yeni arkadaşlarımızda geliyor. Bazı arkadaşlarımız da gelecektir aramıza. Birbirimizi iyi tanıyoruz. Birbirimizle vakit geçiriyoruz ve idmanlarda iyi çalışıyoruz. Dediğim gibi meyvesini de alacağız"
"GEÇEN SENEDEN DAHA İYİ BİR SEZON GEÇİRECEĞİMİZE İNANIYORUM"
"Tabi ki sebebi aslında bunun biraz da beklentinin çok yüksek olmasıydı. Belki de şampiyonluğun getirdiği rehavet diyebilirim. Çok kaliteli oyuncular, çok önemli isimler geldi ve bu isimler büyük bir beklenti yarattı.
Bu yüzden de istediğimiz başarıyı geçen sene yakalayamadık. Bu sene için konuşacak olursam ciddi anlamda çok iyi oyuncular, kazanma hırsı, isteği olan, başarılı olmak isteyen oyuncular takımımıza dahil oluyor. Bu sene; bu hırsla, oyuncuların kazanma isteğiyle ki futboldaki en önemli şey bence bu savaşma ve kazanma isteği. Geçen seneye göre çok daha iyi bir sezon geçireceğimize inanıyorum"