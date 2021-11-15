2 asist yaptı değerini katladı

Beşiktaş'ta gösterdiği etkili performansın ardından A Milli Takım'a kadar yükselen Rıdvan Yılmaz, Cebelitarık karşısında yaptığı 2 asistle Türkiye'nin Norveç karşısındaki eksi averajını düzeltmesine büyük katkıda bulundu. Henüz 20 yaşındaki genç futbolcunun değeri 3,8 milyon Euro'ya kadar yükselirken, önümüzdeki dönemde değerini daha da artırması ve Kartal'a yüksek yüksek bonservis geliri getirmesi öngörülüyor.
Beşiktaş'ta gösterdiği etkili performansın ardından A Milli Takım'a kadar yükselen Rıdvan Yılmaz, Cebelitarık karşısında yaptığı 2 asistle Türkiye'nin Norveç karşısındaki eksi averajını düzeltmesine büyük katkıda bulundu. 20 yaşındaki sol bek, 2018-2019 sezonunda sadece 2 dakika şans bularak başladığı Beşiktaş'taki A takım kariyerinde kısa sürede parmak ısırtan bir performansa ulaşarak değerini de katlamayı başardı. Henüz 20 yaşındaki genç futbolcunun değeri 3,8 milyon Euro'ya kadar yükselirken, önümüzdeki dönemde değerini daha da artırması ve Kartal'a yüksek yüksek bonservis geliri getirmesi öngörülüyor