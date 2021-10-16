Başakşehir Beşiktaş haberleri: Feyyaz Uçar'dan Volkan Demirel'e uyarı! "Bir daha sakın deme"

"VOLKANCIĞIM BİR DAHA SAKIN DEME" Beşiktaş'ın efsanelerinden Feyyaz Uçar ise, Demirel'e esprili bir şekilde, "Volkancığım bir daha sakın Emre deme. Ben bir kere Sergen dedim. Ondan beri Ali Rıza Sergen Yalçın diyorum." sözleriyle tavsiyede bulundu.

ESPRİLER DEVAM ETTİ Kaleci performanslarını da değerlendiren Volkan Demirel, "İkini de çok seviyorum (Volkan Babacan - Mert Günok) sözlerinin üzerine Feyyaz Uçar, "Yedeğin olduğu için mi seviyorsun" (gülerek) dedi.