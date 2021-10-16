Başakşehir Beşiktaş haberleri: Feyyaz Uçar'dan Volkan Demirel'e uyarı! "Bir daha sakın deme"

Süper Lig'in 9. haftasında Başakşehir'in Beşiktaş'ı konuk ettiği karşılaşma öncesi Volkan Demirel ile Feyyaz Uçar arasında güldüren bir diyalog yaşandı.
Süper Lig'in 9. haftasında Başakşehir'in Beşiktaş'ı konuk ettiği karşılaşma öncesi Volkan Demirel ile Feyyaz Uçar arasında güldüren bir diyalog yaşandı.
Karşılaşma hakkında yorumlarda bulunan Volkan Demirel, turuncu lacivertlilerin hocası Emre Belözoğlu'na 'Emre' diye hitap edince devreye Feyyaz Uçar girdi. Uçar, Demirel'i esprili bir dille uyardı.
Kocaman'ın ardından Medipol Başakşehir'in başına geçen Emre Belözoğlu hakkında konuşan Futbol yorumcusu Volkan Demirel, "Bugün Emre için, yani Emre hoca için. Emre diyorum yakın arkadaş olduğumuz için." dedi.