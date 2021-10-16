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Başakşehir Beşiktaş haberleri: Feyyaz Uçar'dan Volkan Demirel'e uyarı! "Bir daha sakın deme"

Son dakika Başakşehir Beşiktaş haberleri: Süper Lig'in 9. hafta açılış maçında Beşiktaş deplasmanda Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan karşılaşma Emre Belözoğlu'nun teknik direktörlüğünü yaptığı Başakşehir'in 3-2 üstünlüğü ile sonuçlandı. Karşılaşma sonrası yayıncı kuruluşta değerlendirmelerde bulunan Volkan Demirel ve Feyyaz Uçar arasında ise ilginç diyaloglar yaşandı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2021 Cumartesi 08:06
Başakşehir Beşiktaş haberleri: Feyyaz Uçar'dan Volkan Demirel'e uyarı! "Bir daha sakın deme"

Süper Lig'in 9. haftasında Başakşehir'in Beşiktaş'ı konuk ettiği karşılaşma öncesi Volkan Demirel ile Feyyaz Uçar arasında güldüren bir diyalog yaşandı.

Başakşehir Beşiktaş haberleri: Feyyaz Uçar'dan Volkan Demirel'e uyarı! "Bir daha sakın deme"

Karşılaşma hakkında yorumlarda bulunan Volkan Demirel, turuncu lacivertlilerin hocası Emre Belözoğlu'na 'Emre' diye hitap edince devreye Feyyaz Uçar girdi. Uçar, Demirel'i esprili bir dille uyardı.

Başakşehir Beşiktaş haberleri: Feyyaz Uçar'dan Volkan Demirel'e uyarı! "Bir daha sakın deme"

Kocaman'ın ardından Medipol Başakşehir'in başına geçen Emre Belözoğlu hakkında konuşan Futbol yorumcusu Volkan Demirel, "Bugün Emre için, yani Emre hoca için. Emre diyorum yakın arkadaş olduğumuz için." dedi.

Başakşehir Beşiktaş haberleri: Feyyaz Uçar'dan Volkan Demirel'e uyarı! "Bir daha sakın deme"

"VOLKANCIĞIM BİR DAHA SAKIN DEME"

Beşiktaş'ın efsanelerinden Feyyaz Uçar ise, Demirel'e esprili bir şekilde, "Volkancığım bir daha sakın Emre deme. Ben bir kere Sergen dedim. Ondan beri Ali Rıza Sergen Yalçın diyorum." sözleriyle tavsiyede bulundu.

Başakşehir Beşiktaş haberleri: Feyyaz Uçar'dan Volkan Demirel'e uyarı! "Bir daha sakın deme"

ESPRİLER DEVAM ETTİ

Kaleci performanslarını da değerlendiren Volkan Demirel, "İkini de çok seviyorum (Volkan Babacan - Mert Günok) sözlerinin üzerine Feyyaz Uçar, "Yedeğin olduğu için mi seviyorsun" (gülerek) dedi.

Başakşehir Beşiktaş haberleri: Feyyaz Uçar'dan Volkan Demirel'e uyarı! "Bir daha sakın deme"

Volkan Demirel de bu sözlerin üzerine "Volkan, Mert, Serkan ve Ertuğrul benim yedeklerimdi. Onlara bir şeyler katabildiysem ne mutlu bana. Bu benim için gurur kaynağı. Hepsi şuan Süper Lig'in üst düzey kalecileri" ifadelerini kullandı.

Başakşehir Beşiktaş haberleri: Feyyaz Uçar'dan Volkan Demirel'e uyarı! "Bir daha sakın deme"

"BAŞAKŞEHİR HER GÜN ÜZERİNE KOYACAKTIR"

Öte yandan Başakşehir'in galibiyetini de değerlendiren Demirel, "Kontralara iyi çıktılar. Her geçen gün üzerine koyacaktır Başakşehir. Topla oynamayı isteyen bir Emre Belözoğlu var ve bunu oyuncularına da söyleyecektir. İlk yarıdaki oyunu diğer takımlara karşı oynarlarsa çok puan toplarlar." şeklinde konuştu.

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