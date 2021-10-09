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BEŞİKTAŞ HABERİ - Sergen Yalçın onay verdi! Can Bozdoğan'ın bonservisi alınacak (BJK spor haberi)

Beşiktaş haberi: Süper Lig'de geçtiğimiz sezon şampiyonluk kupasını kaldıran Beşiktaş, yeni sezonda kadrosuna önemli takviyeler yaptı. Genç oyuncuları da takıma kazandıran siyah beyazlılarda Can Bozdoğan performansıyla dikkatleri çekti. Kartal, Sergen Yalçın'ın onay verdiği 20 yaşındaki genç yıldız için düğmeye bastı. İşte tüm detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2021 Cumartesi 06:50
BEŞİKTAŞ HABERİ - Sergen Yalçın onay verdi! Can Bozdoğan'ın bonservisi alınacak (BJK spor haberi)

Can Bozdoğan'ın takım ve maç ayırt etmeden, idmanlarda bile aynı performansı sergilemesi Sergen Yalçın'ın beğenisini kazanırken, bonservisi için hamle kararı verildi.

BEŞİKTAŞ HABERİ - Sergen Yalçın onay verdi! Can Bozdoğan'ın bonservisi alınacak (BJK spor haberi)

Sabah'ın haberine göre; bu sezonun başında Schalke 04'ten satın alma opsiyonu ile kiralanan Can Bozdoğan sınıfı geçti. 20 yaşındaki orta saha oyuncusu, performansı ile teknik direktör Sergen Yalçın'ın gözüne girerken özellikle idmanlardaki etkili oyunu ve hırsı ile göz doldurdu.

BEŞİKTAŞ HABERİ - Sergen Yalçın onay verdi! Can Bozdoğan'ın bonservisi alınacak (BJK spor haberi)

Tecrübeli çalıştırıcının, yönetimle yaptığı görüşmede, "Fiziksel olarak çok iyi. Teknik ve oyun görüşü açısından da oldukça kaliteli bir oyuncu. Sol ayağını iyi kullanıyor. Gelecek açısından büyük potansiyele sahip. Ona daha fazla süre vermeye başlayacağım" dediği oyuncunun sezon sonunda tapusu alınacak. 1.8 milyon Euro satın alma opsiyonu bulunan Can'ın, sezon sonuna kadar performansı yakından takip edilecek ve gelecek sezon bonservisi ile birlikte kadroya katılacak.

BEŞİKTAŞ HABERİ - Sergen Yalçın onay verdi! Can Bozdoğan'ın bonservisi alınacak (BJK spor haberi)

CAN BOZDOĞAN'IN KARİYERİ

Beşiktaş, 1 sezon, 4 maç, 2 ilk 11, 220 dakika.

Schalke, 2 sezon, 18 maç, 8 ilk 11, 908 dakika.

Schalke II, 2 sezon, 3 maç, 3 ilk 11, 242 dakika.

Köln U19, 1 sezon, 1 maç, 12 dakika.

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