Beşiktaş Sivasspor: 2-1 | MAÇ SONUCU ÖZET | Güven Yalçın attı Beşiktaş kazandı!

Beşiktaş, Süper Lig'in 8. haftasında Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Siyah beyazlılar, mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Maçın golleri Beşiktaş adına 32', 69' Güven Yalçın'dan gelirken, Sivasspor'un tek golü, 54'te Rıdvan Yılmaz'ın topu kendi ağlarına göndermesiyle geldi.

Bu sonuçla Beşiktaş, puanını 17'ye çıkardı ve ligde 2. sıraya yükseldi. Sivasspor ise 9 puanla 12. sırada kendine yer buldu.

Beşiktaş, bir sonraki maçını Başakşehir ile deplasmanda oynayacak. Sivasspor ise evinde Antalyaspor'u konuk edecek.

MAÇTAN NOTLAR (1. YARI)

32. dakikada Beşiktaş, Güven Yalçın'ın şık golüyle 1-0 öne geçti. Rosier'in sağ kanatta son çizgiden ortasında ceza alanı içinde topla buluşan Güven Yalçın, oldukça şık bir vole vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.

43. dakikadaki Beşiktaş atağında Demir Grup Sivasspor ceza alanı önünde rakibinin hamlesiyle Can Bozdoğan yerde kaldı. Oyun devam ederken, pozisyona sert tepki gösteren Sergen Yalçın, Can Bozdoğan'ın tedavisi için dışarı atılmak istenen ve yedek kulübesi önünden sahayı terk etmek üzere olan topa vurmasının ardından kırmızı kart gördü. Yalçın, gördüğü kırmızı kartın ardından tribüne gönderildi.

45+1. dakikada Güven Yalçın'ın sağ çaprazdan şutunda, kaleci Muammer topu yatarak kontrol etti.

Karşılaşmanın ilk yarısını Beşiktaş 1-0 önde tamamladı.

(İKİNCİ YARI BİRAZDAN)

