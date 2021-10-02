Son dakika spor haberi: Erman Toroğlu Sergen Yalçın'ın Beşiktaş - Sivasspor maçında kırmızı kart gördüğü pozisyonu yorumladı

Son dakika Beşiktaş haberleri: A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Beşiktaş - Sivasspor maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Toroğlu, siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın'ın kırmızı kart gördüğü anlarla ilgili " Beşiktaş kulübesi, ailecek teknik alanın içinde. Ne oldu? Sergen gitti. Oraya girersen olmaz, Sergen bir de sahaya girdi. Hakem çok iyi kovaladı." ifadelerini kullandı. (BJK spor haberi)