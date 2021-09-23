Haberler Beşiktaş Ajax - Beşiktaş maçı ne zaman? Beşiktaş Ajax maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Ajax - Beşiktaş maçı ne zaman? Beşiktaş Ajax maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi C grubu 2. maçında Beşiktaş deplasmanda grubun güçlü ekiplerinden Ajax ile karşı karşıya gelecek. Borussia Dortmund'a 2-1 yenilerek gruba mağlubiyet ile başlayan Beşiktaş, Ajax'ı yenmek ve ilk galibiyetini almak istiyor. Johan Cruyff Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesinde Beşiktaşlı futbolseverler arama motorlarında araştırma yapıyor. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Ajax - Beşiktaş maçı ne zaman? Beşiktaş Ajax maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Eylül 2021 Perşembe 16:29
Ajax - Beşiktaş maçı ne zaman? Beşiktaş Ajax maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. C grubu 2. maçında Beşiktaş, Hollanda temsilcisi Ajax ile karşılaşacak. Maç ile ilgili detaylar futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Ajax - Beşiktaş maçı ne zaman? Beşiktaş Ajax maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

AJAX - BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ajax - Beşiktaş maçı 28 Eylül Salı günü saat 19:45'te Exxen'de canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ

Beşiktaş'ın C Grubu'nda yapacağı maçların fikstürü şöyle:

28 Eylül: (2. Hafta)

Ajax-Beşiktaş

19 Ekim: (3. Hafta)

Beşiktaş-Sporting Lizbon

3 Kasım: (4. Hafta)

Sporting Lizbon-Beşiktaş

24 Kasım: (5. Hafta)

Beşiktaş-Ajax

7 Aralık: (6. Hafta)

Borussia Dortmund-Beşiktaş

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