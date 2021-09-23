Ajax - Beşiktaş maçı ne zaman? Beşiktaş Ajax maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. C grubu 2. maçında Beşiktaş, Hollanda temsilcisi Ajax ile karşılaşacak. Maç ile ilgili detaylar futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Ajax - Beşiktaş maçı ne zaman? Beşiktaş Ajax maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
AJAX - BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Ajax - Beşiktaş maçı 28 Eylül Salı günü saat 19:45'te Exxen'de canlı yayınlanacak.
BEŞİKTAŞ'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ
Beşiktaş'ın C Grubu'nda yapacağı maçların fikstürü şöyle:
28 Eylül: (2. Hafta)
Ajax-Beşiktaş
19 Ekim: (3. Hafta)
Beşiktaş-Sporting Lizbon
3 Kasım: (4. Hafta)
Sporting Lizbon-Beşiktaş
24 Kasım: (5. Hafta)
Beşiktaş-Ajax
7 Aralık: (6. Hafta)
Borussia Dortmund-Beşiktaş