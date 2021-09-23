Ajax - Beşiktaş maçı ne zaman? Beşiktaş Ajax maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. C grubu 2. maçında Beşiktaş, Hollanda temsilcisi Ajax ile karşılaşacak. Maç ile ilgili detaylar futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Ajax - Beşiktaş maçı ne zaman? Beşiktaş Ajax maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

AJAX - BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ajax - Beşiktaş maçı 28 Eylül Salı günü saat 19:45'te Exxen'de canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ

Beşiktaş'ın C Grubu'nda yapacağı maçların fikstürü şöyle:

28 Eylül: (2. Hafta)

Ajax-Beşiktaş

19 Ekim: (3. Hafta)

Beşiktaş-Sporting Lizbon

3 Kasım: (4. Hafta)

Sporting Lizbon-Beşiktaş

24 Kasım: (5. Hafta)

Beşiktaş-Ajax

7 Aralık: (6. Hafta)

Borussia Dortmund-Beşiktaş