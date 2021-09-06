Son dakika transfer haberi: David Luiz Beşiktaş'a

Haberde ayrıca Marsilya, Lazio ve Flamengo'nun da tecrübeli stoperle ilgilendiği belirtilirken, Fransız ekibinin teknik direktörü Jorge Sampaoli'nin de Luiz'i kadrosunda görmeyi çok istediği kaydedildi. Kariyerindeki büyük patlamayı Chelsea'de yapan Luiz, burada gösterdiği performans sonrası 2014-15 sezonu başında 49.5 milyon euro'ya PSG'ye transfer olmuştu.

ADANA DEMİR'İ REDDETMİŞTİ David Luiz ile bu dönemde ilginen tek Türk ekibi Beşikta değil. Süper Lig'in yeni takımlarından Adana Demirspor da transfer döneminin başlarında Brezilyalı futbolcuya teklif götürmüştü. 34 yaşındaki yıldızla bir süre görüşmeler devam etmişti. Ancak Adana Demirspor başkanı Murat Sancak, yaptığı açıklamada 34 yaşındaki stoperle anlaşma sağlayamadıklarını söylemişti.