Kara Kartal zirveye oturdu

Beşikaş, Süper Lig'deki ilk maçtaki performansıyla Avrupa'nın zirvesine oturdu. Bu sezon Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük liginde gol yemeyen takımlar arasında kalesine en az şut gelen takım Beşiktaş. Sergen Yalçın her ne kadar stopere takviye istese de siyah-beyazlıların kalesine ilk 3 maçta sadece 2 şut geldi. O iki isabetli şutu da Karagümrüklü oyuncular vurdu. Beşiktaş'ın takipçileri ise Nice (9), F.Bahçe (11) ve Tottenham (12) oldu. Siyahbeyazlılar, Karagümrük maçında 21'i ilk yarıda olmak üzere 30 kez Karagümrük ceza sahasına girdi, 20'si başarılı 33 top attı.