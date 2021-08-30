Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberi: Beşiktaş Umut Meraş transferini resmen açıkladı! İşte sözleşmenin detayları

Son dakika spor haberi: Beşiktaş Umut Meraş transferini resmen açıkladı! İşte sözleşmenin detayları

Son dakika spor haberi... Beşiktaş, uzun süredir listesinde bulunan isimlerden olan Umut Meraş'ı resmen kadrosuna kattı. Siyah-Beyazlılar milli futbolcuyla 3+1 yıllığına sözleşme imzaladı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ağustos 2021 Pazartesi 16:08 Güncelleme Tarihi: 30 Ağustos 2021 Pazartesi 16:38
Son dakika spor haberi: Beşiktaş Umut Meraş transferini resmen açıkladı! İşte sözleşmenin detayları

Beşiktaş Kulübü, milli sol bek Umut Meraş'ı 1,5 milyon Euro'luk bonservis bedeli karşılığında 3+1 yıllığına renklerine bağladığını açıkladı.

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Cengiz Umut Meraş'ın transferi konusunda Le Havre Athletic Club Football Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Le Havre Athletic Club Football Kulübü'ne 1.500.000 Avro transfer bedeli ödenecektir. Oyuncu ile 2021-2022 sezonundan başlamak üzere üç yıl artı bir yıl opsiyonlu olacak şekilde anlaşmaya varılmıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Umut Meraş'a Beşiktaş Ailesi'ne hoş geldin der, başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

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