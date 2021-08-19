Beşiktaş transferde çifte bombayı patlatıyor! Gedson Fernandes ile anlaşma sağlandı

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda mücadele edecek olmasından dolayı güçlü bir kadro kurmak istiyor. Bu bağlamda rota, savunma ve orta sahaya yöneldi.

Kara Kartal'da Kaan Ayhan için görüşmeler sürerken, Gedson Fernandes'te de önemli bir gelişme yaşandı.

PRENSİP ANLAŞMASINA VARILDI

İtalyan gazeteci Rudy Galetti'nin haberine göre siyah beyazlılar, bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Fernandes ile anlaşmaya vardı.

Öte yandan Beşiktaş'ın, Benfica ile transfer görüşmelerine devam ettiği kaydedildi.