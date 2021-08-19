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Beşiktaş transferde çifte bombayı patlatıyor! Gedson Fernandes ile anlaşma sağlandı

Beşkitaş'ta son dakika transfer haberi... Siyah beyazlılar, 3 kulvarda mücadele edecek olmasından dolayı, güçlü bir kadro kurmak istiyor. Bu bağlamda Kara Kartal, savunma hattında Kaan Ayhan'a imza attırmak isterken, orta sahada da kreatif bir isim arıyordu. Bu bağlamda Beşiktaş, gündemine geçtiğimiz sezon Galatasaray'da da forma giyen Benficalı Gedson Fernandes'i almıştı. İtalyan gazeteci Rudy Galetti'nin haberine göre Beşiktaş, Gedson Fernandes için transferde anlaşmaya vardı. İşte detaylar... | BJK haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2021 Perşembe 14:41 Güncelleme Tarihi: 19 Ağustos 2021 Perşembe 14:42
Beşiktaş transferde çifte bombayı patlatıyor! Gedson Fernandes ile anlaşma sağlandı

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda mücadele edecek olmasından dolayı güçlü bir kadro kurmak istiyor. Bu bağlamda rota, savunma ve orta sahaya yöneldi.

Kara Kartal'da Kaan Ayhan için görüşmeler sürerken, Gedson Fernandes'te de önemli bir gelişme yaşandı.

PRENSİP ANLAŞMASINA VARILDI
İtalyan gazeteci Rudy Galetti'nin haberine göre siyah beyazlılar, bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Fernandes ile anlaşmaya vardı.

Öte yandan Beşiktaş'ın, Benfica ile transfer görüşmelerine devam ettiği kaydedildi.

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