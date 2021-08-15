Mert Günok 3 yıl Kartal!

Beşiktaş, 1 numara bölgesini tecrübeli bir isimle güçlendirdi. Siyah-beyazlılar, Başakşehir'in 32 yaşındaki file bekçisi Mert Günok'la üç senelik anlaştı. Dün sağlık kontrolünden geçirilen Mert'in, pazartesi günü takımla birlikte çalışmalara başlayacağı ifade edildi.
Beşiktaş,1 numara bölgesini tecrübeli bir isimle güçlendirdi. Siyah-beyazlılar, Başakşehir'in 32 yaşındaki file bekçisi Mert Günok'la üç senelik anlaştı. Dün sağlık kontrolünden geçirilen Mert'in, pazartesi günü takımla birlikte çalışmalara başlayacağı ifade edildi. Siyah-beyazlılar, Başakşehir'e performansa bağlı ek ücretlere birlikte toplam 1 milyon 400 bin euro bonservis ödeyecek. Son 4 sezonda Başakşehir'de görev yapan Mert, geçen sezon 34 maça çıktı. Tecrübeli file bekçisi, 22 kez A Milli Takım kalesini korudu.