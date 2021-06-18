Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'a İspanyol 10 numara! Ljajic'in yerine Sergi Darder gelecek

Önceliğini forvet transferi olarak belirleyen Beşiktaş'ta orta saha takviyesi de gündemdeki yerini koruyor. Atiba'nın ilerleyen yaşı, Ljajic'in formsuzluğu veya gönderilmesi gibi etkenleri göz önüne alan siyah-beyazlılar, Salih Uçan'la prensip anlaşması yapsa da bu mevki için de araştırmalarını sürdürüyor.

Bu doğrultuda 5 yabancı adaydan oluşan bir liste hazırlandığı ve o isimlerden birinin de İspanya'dan Sergi Darder olduğu öğrenildi. Espanyol'da forma giyen 27 yaşındaki futbolcu için teklif hazırlığı yapıldığı bildirildi.