Haberler Beşiktaş Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'a İspanyol 10 numara! Ljajic'in yerine Sergi Darder gelecek

Son dakika transfer haberleri: 'a ! Ljajic'in yerine gelecek

Son dakika transfer haberi... Teknik direktör 'la yeni sözleşme imzaladıktan sonra transfer harekatına başlayacak olan 'ta 5 yabancı adaydan oluşan bir liste hazırlandı. Siyah-beyazlılar, ilk sıraya ’lu ’i yazdı. Yönetim, ’i elden çıkarabilirse, 27 yaşındaki için resmi girişimlere başlayacak.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Haziran 2021 Cuma 06:50
Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'a İspanyol 10 numara! Ljajic'in yerine Sergi Darder gelecek

Önceliğini forvet transferi olarak belirleyen 'ta orta saha takviyesi de gündemdeki yerini koruyor. Atiba'nın ilerleyen yaşı, Ljajic'in formsuzluğu veya gönderilmesi gibi etkenleri göz önüne alan siyah-beyazlılar, Salih Uçan'la prensip anlaşması yapsa da bu mevki için de araştırmalarını sürdürüyor.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'a İspanyol 10 numara! Ljajic'in yerine Sergi Darder gelecek

Bu doğrultuda 5 yabancı adaydan oluşan bir liste hazırlandığı ve o isimlerden birinin de İspanya'dan olduğu öğrenildi. 'da forma giyen 27 yaşındaki futbolcu için teklif hazırlığı yapıldığı bildirildi.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'a İspanyol 10 numara! Ljajic'in yerine Sergi Darder gelecek

SERGEN YALÇIN DA ONAYLADI
Hatta Ljajic'in elden çıkarılması halinde 'a 5 milyon euro civarı bir rakam önerileceği dile getiriliyor. Ayrıca 1.80 boyundaki futbolcuya teknik direktör 'ın da onay verdiği gelen haberler arasında.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'a İspanyol 10 numara! Ljajic'in yerine Sergi Darder gelecek

Orta saha transferi için acele etmek istemeyen siyah-beyazlı yönetim, piyasa değeri 6 milyon euro olan 'de sonuç alamaması durumunda diğer adaylara yönelecek. Tecrübeli orta saha, geride bıraktığımız sezon La Liga 2'de mücadele eden ile 41 maçta 6 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'a İspanyol 10 numara! Ljajic'in yerine Sergi Darder gelecek

Daha önce Malaga ve Lyon'da da forma giyen Darder, kulüp kariyerinde 304 resmi maçta forma giyerken toplam 26 gol, 22 asist üretti. İspanya A milli takımına hiç davet almayan oyuncu, U-21'de ise 4 karşılaşmada krampon bağladı.

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