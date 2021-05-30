Haberler Beşiktaş Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş transferde yüksek uçuyor! Seferovic, Diego Costa, Edin Dzeko ve Salih Uçan... | BJK haberleri

Son dakika transfer haberleri: transferde yüksek uçuyor! , , ve ... | haberleri

Son dakika haberleri... Son şampiyon Beşiktaş'ta gelecek sezon 3 kulvarda başarılı olabilecek bir kadro kurulmak isteniyor. Teknik Direktör 'ın raporu ve 'nin belirleyeceği limit doğrultusunda hareket edecek olan Kartal, , , gibi forvetlerle ilgilenirken, orta sahada da 'ı kadroya katmak isteniyor. İşte Beşiktaş'ın transfer listesi ve listedeki futbolcular hakkında detaylı bilgiler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2021 Pazar 15:42
Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş transferde yüksek uçuyor! Seferovic, Diego Costa, Edin Dzeko ve Salih Uçan... | BJK haberleri

2020 ve 2021 sezonunu şampiyon tamamlayan 'ta gelecek sezon transfer hazırlıkları sürüyor. 3 kulvarda yarışacak olan Beşiktaş'ın transfer listesi de oldukça yoğun.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş transferde yüksek uçuyor! Seferovic, Diego Costa, Edin Dzeko ve Salih Uçan... | BJK haberleri

SALİH UÇAN

formasıyla muhteşem bir sezon geçiren , transfer döneminin gözde isimleri arasında yer alıyor. , Salih Uçan transferinde büyük bir mesafe aldı. Kartal, Salih Uçan ile prensipte anlaştı.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş transferde yüksek uçuyor! Seferovic, Diego Costa, Edin Dzeko ve Salih Uçan... | BJK haberleri

KAMİL AHMET ÇÖREKÇİ

Rosier'in son durumu belirsizliğini korurken, bu sezon bekte oldukça sıkıntı yaşayan Kartal, 'dan ayrılan ile anlaşacak.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş transferde yüksek uçuyor! Seferovic, Diego Costa, Edin Dzeko ve Salih Uçan... | BJK haberleri

ARDA KIZILDAĞ

, yerli futbolculardan güçlü bir rotasyon çıkartmayı hedefliyor. Gençlerbirliği forması giyen Arda Kızıldağ, Kartal'ın gündeminde yer alıyor.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş transferde yüksek uçuyor! Seferovic, Diego Costa, Edin Dzeko ve Salih Uçan... | BJK haberleri

EDIN VISCA

Edin Visca, Süper Lig devlerinin gündeminde yer almaya devam ediyor. , ve 'un ilgisi bulunuyor. Visca'da Şampiyonlar Ligi faktörü Beşiktaş'ı ön plana çıkarıyor.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş transferde yüksek uçuyor! Seferovic, Diego Costa, Edin Dzeko ve Salih Uçan... | BJK haberleri

PAPISS CISSE

3 kulvarda yarışacak olan , 'de bekleneni veremeyen ile de ilgileniyor. 'da mutlu olan Cisse, uygun maaş ve rotasyonu kabul etmesi halinde 1 yıl daha futbola devam edebilir.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş transferde yüksek uçuyor! Seferovic, Diego Costa, Edin Dzeko ve Salih Uçan... | BJK haberleri

ANDROS TOWNSEND

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace forması giyen Townsend, 'ın istediği isimler arasında yer alıyor.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş transferde yüksek uçuyor! Seferovic, Diego Costa, Edin Dzeko ve Salih Uçan... | BJK haberleri

NABIL BENTALEB

Almanya Bundesliga'da küme düşen Schalke 04'ün yıldız orta sahası Bentaleb, 'a önerilen futbolculardan biri. Bentaleb'in sözleşmesi sona erdi ve takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş transferde yüksek uçuyor! Seferovic, Diego Costa, Edin Dzeko ve Salih Uçan... | BJK haberleri

RICHIE LARYEA

3 kulvarda yarışacak olan , sağ bek arayışlarını sürdürürken, Kartal'ın yıldız futbolcusu Atiba Hutchinson'dan futbolcu önerisi geldi. Toronto FC forması giyen Richie Laryea, Atiba'dan Beşiktaş'a önerildi.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş transferde yüksek uçuyor! Seferovic, Diego Costa, Edin Dzeko ve Salih Uçan... | BJK haberleri

HARIS SEFEROVIC

29 yaşında ve 1.86 boyundaki forvet oyuncusu menajerler tarafından siyah beyazlı ekibe önerildi.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş transferde yüksek uçuyor! Seferovic, Diego Costa, Edin Dzeko ve Salih Uçan... | BJK haberleri

DIEGO COSTA

Bir dönem Beşiktaşlı taraftarların çok istediği bilinen hatta sosyal medyada 'Come to ' kampanyası başlatılan menajerler aracılığıyla Beşitaş'a önerildi.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş transferde yüksek uçuyor! Seferovic, Diego Costa, Edin Dzeko ve Salih Uçan... | BJK haberleri

EDIN DZEKO

A Spor yorumcusu Serdar Sarıdağ canlı yayında yıldız oyuncu ile ilgili detayları paylaştı. Serdar Sarıdağ, menajerlerin ve ile birlikte 'yu da önerdiğini ifade etti.

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