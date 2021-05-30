Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş transferde yüksek uçuyor! Seferovic, Diego Costa, Edin Dzeko ve Salih Uçan... | BJK haberleri

2020 ve 2021 sezonunu şampiyon tamamlayan Beşiktaş'ta gelecek sezon transfer hazırlıkları sürüyor. 3 kulvarda yarışacak olan Beşiktaş'ın transfer listesi de oldukça yoğun.
SALİH UÇAN
Aytemiz Alanyaspor formasıyla muhteşem bir sezon geçiren Salih Uçan, transfer döneminin gözde isimleri arasında yer alıyor. Beşiktaş, Salih Uçan transferinde büyük bir mesafe aldı. Kartal, Salih Uçan ile prensipte anlaştı.
KAMİL AHMET ÇÖREKÇİ
Rosier'in son durumu belirsizliğini korurken, bu sezon bekte oldukça sıkıntı yaşayan Kartal, Trabzonspor'dan ayrılan Kamil Ahmet Çörekçi ile anlaşacak.