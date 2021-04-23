Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın Kayserispor maçı kamp kadrosu belli oldu!

Süper Lig'in 37. haftasında yarın Hes Kablo Kayserispor'u konuk edecek Beşiktaş'ta kamp kadrosu belli oldu.

Yarınki maçta sakatlıkları bulunan Cenk Tosun, Vincent Aboubakar, Cyle Larin, Oğuzhan Özyakup ve Ajdin Hasic ile sarı kart cezalısı Welinton'dan yararlanamayacak siyah-beyazlı ekibin 19 kişilik kamp kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Emre Bilgin, Valentin Rosier, Francisco Montero, Fabrice N'Sakala, Domagoj Vida, Bilal Ceylan, Rıdvan Yılmaz, Serdar Saatçi, Josef de Souza, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Adem Ljajic, Dorukhan Toköz, Bernard Mensah, Georges-Kevin N'Koudou, Rachid Ghezzal, Gökhan Töre.