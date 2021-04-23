Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın Kayserispor maçı kamp kadrosu belli oldu!

Son dakika spor haberi: 'ın maçı kamp kadrosu belli oldu!

Son dakika spor haberi... 'in 37. haftasında sahasında ile karşılaşacak olan lider 'ın kamp kadrosu belli oldu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2021 Cuma 18:57 Güncelleme Tarihi: 23 Nisan 2021 Cuma 19:18
Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın Kayserispor maçı kamp kadrosu belli oldu!

'in 37. haftasında yarın Hes Kablo 'u konuk edecek 'ta kamp kadrosu belli oldu.

Yarınki maçta sakatlıkları bulunan , Vincent , Cyle , Özyakup ve Ajdin ile sarı kart cezalısı 'dan yararlanamayacak siyah-beyazlı ekibin 19 kişilik kamp kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Emre Bilgin, Valentin Rosier, Francisco Montero, Fabrice N'Sakala, Domagoj Vida, Bilal Ceylan, Rıdvan Yılmaz, Serdar Saatçi, Josef de Souza, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Adem Ljajic, Dorukhan Toköz, Bernard Mensah, Georges-Kevin N'Koudou, Rachid Ghezzal, Gökhan Töre.

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