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Son dakika spor haberi: 'tan Larin açıklaması! maçında...

Son dakika spor haberi: , maçında sakatlanan 'in son durumuyla ilgili açıklama yaptı. Larin'in, maçında oynayamayacağı belirtildi. İşte o açıklama:

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2021 Cuma 18:19 Güncelleme Tarihi: 23 Nisan 2021 Cuma 18:34
Son dakika spor haberi: Beşiktaş'tan Larin açıklaması! Kayseri maçında...

Son dakika spor haberi: , maçında sakatlanan 'in son durumuyla ilgili açıklama yaptı. Larin'in, maçında oynayamayacağı belirtildi.

İŞTE O AÇIKLAMA:

Futbolcumuz Cyle Larin'in, Futbol Takımımızın ile oynadığı maçta yaşadığı yaralanma sonrasında 'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, sağ uyluk arka adalesinde (biceps femoris) gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.

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