Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'a gençlik aşısı! 18'lik stoper imzayı atıyor

Son dakika spor haberleri: 'a gençlik aşısı! 18'lik stoper imzayı atıyor

Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarını sürdüren , savunma hattına takviye yapmak için harekete geçti. Genç oyunculara ayrı bir önem veren siyah-beyazlılar, bir süredir takipte bulunan 18 yaşındaki stopere imza attırmaya hazırlanıyor. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2021 Cuma 11:55
Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'a gençlik aşısı! 18'lik stoper imzayı atıyor

Süper Lig'de şampiyonluk hesapları yapan 'ta bir yandan da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'a gençlik aşısı! 18'lik stoper imzayı atıyor

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporuna göre hareket eden siyah-beyazlılar, listedeki isimlerle temaslarını sürdürüyor.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'a gençlik aşısı! 18'lik stoper imzayı atıyor

Savunma hattına öncelik veren Kartal, transferde genç oyunculara ayrı bir önem veriyor.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'a gençlik aşısı! 18'lik stoper imzayı atıyor

18'LİK STOPER KARTAL'A!
Stoper mevkisine takviye yapmak için kolları sıvayan siyah-beyazlılar, TFF 2. Lig ekibi Ajfet Afyonspor'da forma giyen Seyfettin Anıl Yaşar'ın peşine düştü.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'a gençlik aşısı! 18'lik stoper imzayı atıyor

Beşiktaşlı kurmaylar bir süredir izlediği 18 yaşındaki stoperi sezon sonunda kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'a gençlik aşısı! 18'lik stoper imzayı atıyor

Seyfettin Anıl Yaşar stoper mevkisi haricinde ön libero pozisyonunda da forma giyebiliyor. Genç savunma oyuncusu bu sezon TFF 2. Lig'de 20, Türkiye Kupası'nda ise 2 maçta forma giydi.

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