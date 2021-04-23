Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'a gençlik aşısı! 18'lik stoper imzayı atıyor

Süper Lig'de şampiyonluk hesapları yapan Beşiktaş'ta bir yandan da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Süper Lig'de şampiyonluk hesapları yapan Beşiktaş'ta bir yandan da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporuna göre hareket eden siyah-beyazlılar, listedeki isimlerle temaslarını sürdürüyor.
Savunma hattına öncelik veren Kartal, transferde genç oyunculara ayrı bir önem veriyor.
18'LİK STOPER KARTAL'A!
Stoper mevkisine takviye yapmak için kolları sıvayan siyah-beyazlılar, TFF 2. Lig ekibi Ajfet Afyonspor'da forma giyen Seyfettin Anıl Yaşar'ın peşine düştü.
Beşiktaşlı kurmaylar bir süredir izlediği 18 yaşındaki stoperi sezon sonunda kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
Seyfettin Anıl Yaşar stoper mevkisi haricinde ön libero pozisyonunda da forma giyebiliyor. Genç savunma oyuncusu bu sezon TFF 2. Lig'de 20, Türkiye Kupası'nda ise 2 maçta forma giydi.