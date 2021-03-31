Larin'e Ada kancası

Beşiktaş'ta etkili bir performans sergileyen Cyle Larin ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Milli takım formasıyla çıktığı son 2 maçta 4 gol atan yıldız futbolcunun talipleri gün geçtikçe artıyor. Daha önce İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United'ın devreye girdiği yıldız futbolcu için bir iddia daha geldi. İngiliz basınında yer alan haberde Larin'in yeni durağının Everton olacağı iddia edildi. Haberde ayrıca Cenk Tosun da geçici olarak Beşiktaş'a kiralanacağı iddia edildi.

TARİHİ FARK ATTILAR

Bu arada Larin'in forma giydiği Kanada milli takımı, tarihi bir galibiyetle sahadan ayrıldı. Beşiktaş'ta forma giyen Cyle Larin'i de kadrosunda bulunduran Kanada, ABD'nin Florida eyaletindeki IMG Akademisi Stadı'nda Cayman Adaları'na konuk oldu. Kırmızı- beyazlı ekip, Cavallini (3), Davies (2), Kaye (2), Larin, Sturing, Wotherspoon ve Johnston'ın golleriyle mücadeleyi 11-0 kazandı. Bermuda'yı 5-1 mağlup ettikleri maçta "hat-trick" yapan Larin de elemelerdeki gol sayısını 4'e çıkardı.