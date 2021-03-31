Haberler Beşiktaş Larin'e Ada kancası

'e Ada kancası

İngiliz basını, Beşiktaş ve milli takımda şov yapan için ’ın ardından ’ın da devreye girdiğini yazdı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mart 2021 Salı 21:39 Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2021 Çarşamba 06:50
Larin'e Ada kancası

Beşiktaş'ta etkili bir performans sergileyen Cyle ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Milli takım formasıyla çıktığı son 2 maçta 4 gol atan yıldız futbolcunun talipleri gün geçtikçe artıyor. Daha önce ekiplerinden United'ın devreye girdiği yıldız futbolcu için bir iddia daha geldi. İngiliz basınında yer alan haberde Larin'in yeni durağının olacağı iddia edildi. Haberde ayrıca da geçici olarak Beşiktaş'a kiralanacağı iddia edildi.

TARİHİ FARK ATTILAR
Bu arada Larin'in forma giydiği Kanada milli takımı, tarihi bir galibiyetle sahadan ayrıldı. Beşiktaş'ta forma giyen 'i de kadrosunda bulunduran Kanada, 'nin eyaletindeki 'nda Cayman Adaları'na konuk oldu. Kırmızı- beyazlı ekip, Cavallini (3), (2), (2), Larin, , ve 'ın golleriyle mücadeleyi 11-0 kazandı. Bermuda'yı 5-1 mağlup ettikleri maçta "hat-trick" yapan Larin de elemelerdeki gol sayısını 4'e çıkardı.

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