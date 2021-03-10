Ersin 'destan' yazıyor

Beşiktaş'ın genç file bekçisi Ersin Destanoğlu, performansıyla Avrupa'nın en genç ve başarılı isimleri arasında yer almayı başardı. Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES), gelecek vadeden en iyi 2001 doğumlu futbolcuları sıraladı. Listede Beşiktaş'ın genç file bekçisi Ersin Destanoğlu, 5. sırada yer aldı. Beşiktaş'ın 20 yaşındaki kalecisi Ersin Destanoğlu, yayımlanan listedeki tek Türk oyuncu oldu. Bu sezon 22'si Süper Lig olmak üzere 24 kez siyah-beyazlıların kalesini koruyan Ersin, bu mücadelelerde 22 gol yedi. Genç yıldız 10 mücadelede de kalesini gole kapadı. Beşiktaş'ta 2023 yılına kadar mukavelesi bulunan genç yıldız, birçok Avrupa ekibinin radarına girdi. Fransa ve İngiltere başta olmak üzere birçok dev ekip, başarılı eldivenin performansını yakından takip ederken, 20 yaşındaki file bekçisini transfer listelerinde tuttuğu öğrenildi.