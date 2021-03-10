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Ersin 'destan' yazıyor

, Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi’nin (CIES) gelecek vadeden en iyi 2001 doğumlu futbolcular arasında ilk 5’e girdi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2021 Salı 21:40 Güncelleme Tarihi: 10 Mart 2021 Çarşamba 06:50
Ersin 'destan' yazıyor

Beşiktaş'ın genç file bekçisi , performansıyla Avrupa'nın en genç ve başarılı isimleri arasında yer almayı başardı. Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES), gelecek vadeden en iyi 2001 doğumlu futbolcuları sıraladı. Listede Beşiktaş'ın genç file bekçisi Ersin Destanoğlu, 5. sırada yer aldı. Beşiktaş'ın 20 yaşındaki kalecisi Ersin Destanoğlu, yayımlanan listedeki tek Türk oyuncu oldu. Bu sezon 22'si Süper Lig olmak üzere 24 kez siyah-beyazlıların kalesini koruyan Ersin, bu mücadelelerde 22 gol yedi. Genç yıldız 10 mücadelede de kalesini gole kapadı. Beşiktaş'ta 2023 yılına kadar mukavelesi bulunan genç yıldız, birçok Avrupa ekibinin radarına girdi. ve İngiltere başta olmak üzere birçok dev ekip, başarılı eldivenin performansını yakından takip ederken, 20 yaşındaki file bekçisini transfer listelerinde tuttuğu öğrenildi.

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