Son dakika spor haberi... Beşiktaş'ta 29 golün maliyeti: 42 milyon TL!

Liderlik koltuğuna oturan Beşiktaş'ta Aboubakar, Ghezzal ve Larin toplam 29 gol, 19 asist yaptı. Ligdeki 59 golün 29'unu atan üçlünün yıllık maaş maliyeti ise 4 milyon 600 bin euro (42 milyon TL)...

23 maçta 15 gol atan ve 4 asist yapan Aboubakar için bonservis ücreti ödenmedi. Siyah-Beyazlılar, başarılı oyuncuya yıllık 1.5 milyon euro ödeyecek.

Ligde 19 maçta 1 gol atan, 11 asist yapan Ghezzal için İngiliz ekibi Leicester'a kiralama bedeli verilmedi. 28 yaşındaki oyuncunun yıllık maaşı ise 1 milyon 350 bin euro...

26 maçta 13 gol atıp 4 asist yapan Larin için ise 1.5 milyon dolar bonservis bedeli verildi. Başarılı oyuncunun maaşı ise 1 milyon 750 bin euro...

Larin'e devre arasında 10 milyon euroluk bir teklif geldiği ve yönetimin bu teklifi geri çevirdiği de belirtildi.

Aboubakar: 15 gol 4 asist

Ghezzal: 1 gol 11 asist

Larin: 13 gol 4 asist

Akşam