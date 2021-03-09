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Son dakika spor haberi... 'ta 29 golün maliyeti: 42 milyon TL!

'ın yıldız oyuncuları , ve performanslarıyla göz dolduruyor. Bu 3 oyuncu toplamda 29 gol ve 19 asistlik performans sergiledi. Bu oyuncuların yıllık maaş maliyeti ise 42 milyon TL... | Son dakika haberi

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2021 Salı 16:06
Son dakika spor haberi... Beşiktaş'ta 29 golün maliyeti: 42 milyon TL!

Liderlik koltuğuna oturan 'ta , ve toplam 29 gol, 19 asist yaptı. Ligdeki 59 golün 29'unu atan üçlünün yıllık maaş maliyeti ise 4 milyon 600 bin euro (42 milyon TL)...

23 maçta 15 gol atan ve 4 asist yapan Aboubakar için bonservis ücreti ödenmedi. Siyah-Beyazlılar, başarılı oyuncuya yıllık 1.5 milyon euro ödeyecek.

Ligde 19 maçta 1 gol atan, 11 asist yapan Ghezzal için ekibi 'a kiralama bedeli verilmedi. 28 yaşındaki oyuncunun yıllık maaşı ise 1 milyon 350 bin euro...

26 maçta 13 gol atıp 4 asist yapan Larin için ise 1.5 milyon dolar bonservis bedeli verildi. Başarılı oyuncunun maaşı ise 1 milyon 750 bin euro...

Larin'e devre arasında 10 milyon euroluk bir teklif geldiği ve yönetimin bu teklifi geri çevirdiği de belirtildi.

Aboubakar: 15 gol 4 asist

Ghezzal: 1 gol 11 asist

Larin: 13 gol 4 asist

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