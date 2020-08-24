Son dakika: Beşiktaş'ın PAOK maçı kadrosu açıklandı! Adem Ljajic...
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu maçında PAOK ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu. Siyah-beyazlılarda 3 isim kadroya alınmazken, Adem Ljajic ile ilgili gerçek ortaya çıktı.
Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde PAOK ile çok kritik maçta karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlı takımda teknik direktör Sergen Yalçın takımının başında ilk Avrupa mücadelesine çıkacak.
YENİ TRANSFERLER KADRODA!
Sergen Yalçın, PAOK maçı kafilesine yeni transferler Welinton, N'Sakala ve Mensah'ı dahil etti.
3 İSİM YOK!
Yunanistan'da oynanacak olan mücadelede Mirin, Douglas ve Adem Ljajic sakatlıkları sebebiyle kamp kadrosuna alınmadı.
TRANSFER GÖRÜŞMELERİ DERKEN...
Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Adem Ljajic'in Arabistan Ligi'nden bir takımla transfer görüşmeleri yaptığı ileri sürülmüştü ve bu sebepten dolayı kadroda yer almadığı iddia edildi. Ancak Sırp futbolcunun sakatlığı sebebiyle maç kafilesinde yer almadığı ortaya çıktı.
İşte Beşiktaş'ın PAOK maçı kamp kadrosu: Ersin, Utku, Roco, N'Koudou, Umut Nayir, Güven Yalçın, Oğuzhan, Boyd, Atiba, Larin, Hasic, Necip, N'Sakala, Welinton, Vida, Dorukhan, Rıdvan, Mensah, Lens.
- 24.08.2020
- Güncelleme: 24.08.2020 12:14
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- Son dakika: Beşiktaş'ın PAOK maçı kadrosu açıklandı! 3 isim yok
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Son dakika: Beşiktaş'ın PAOK maçı kadrosu açıklandı! Adem Ljajic... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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