Beşiktaş golcü transferini bitiriyor! PAOK maçı sonrası...
Beşiktaş'ta son dakika transfer haberi... Burak Yılmaz'ın ayrılığının ardından yeni golcüsüne kavuşmak isteyen siyah beyazlılar, aradığı ismi buldu! Buna göre Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda oynayacağı PAOK maçı sonrasında Oumar Niasse transferini bitirecek! İşte detaylar... (Ömer Aykut Özaşkın | ÖZEL HABER)
Beşiktaş taraftarının heyecanla beklediği transfer sona eriyor... Burak Yılmaz'ın Lille'e gitmesinin ardından siyah beyazlılar, kısa süre öncesine kadar Balotelli ile temaslarda bulunmuş ancak bu transfer gerçekleşmeyince operasyon rafa kalkmıştı.
Edinilen bilgilere göre Kara Kartal'da bu kez ibre Oumar Niasse'ye döndü.
PAOK MAÇI SONRASI İŞ BİTİYOR
Son olarak Everton'da forma giyen ve uzun süren Premier Lig kariyeriyle beraber Akhisarspor ve Lokomotiv Moskova tecrübesi bulunan Senegalli golcünün, Beşiktaş'a 'evet' dediği, siyah beyazlı yönetimin, PAOK maçı sonrasında oyuncuyla imza aşamasına geleceği öğrenildi.
TÜRKİYE'Yİ İYİ TANIYOR
2013-14 sezonunda Senegal'in US Ouakam takımından Akhisarspor'a 250 bin euro bedelle transferi gerçekleşen Niasse, Süper Lig'de 34 maça çıkmış 12 gol 6 asist üretmişti.
Genç yaşınla yaptığı bu patlama Avrupa'nın dikkatini çekmiş ve tecrübeli golcü 2014-15 sezonunda 5.5 milyon euro bedelle Lokomotiv Moskova'nın yolunu tutmuştu.
- 24.08.2020
- Güncelleme: 24.08.2020 11:59
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş golcü transferini bitiriyor! PAOK maçı sonrası... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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