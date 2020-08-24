Son dakika: Beşiktaş golcü transferini bitiriyor! PAOK maçı sonrası Oumar Niasse... - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
24 Ağustos 2020, Pazartesi
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Haberler Beşiktaş Beşiktaş'a süper golcü geliyor! Burak Yılmaz sonrası imza...

golcü transferini bitiriyor! PAOK maçı sonrası...

Beşiktaş golcü transferini bitiriyor! PAOK maçı sonrası...

'ta son dakika haberi... Burak Yılmaz'ın ayrılığının ardından yeni golcüsüne kavuşmak isteyen siyah beyazlılar, aradığı ismi buldu! Buna göre Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda oynayacağı PAOK maçı sonrasında transferini bitirecek! İşte detaylar... (Ömer Aykut Özaşkın | ÖZEL HABER)

taraftarının heyecanla beklediği sona eriyor... Burak Yılmaz'ın Lille'e gitmesinin ardından siyah beyazlılar, kısa süre öncesine kadar Balotelli ile temaslarda bulunmuş ancak bu transfer gerçekleşmeyince operasyon rafa kalkmıştı.

Edinilen bilgilere göre Kara Kartal'da bu kez ibre 'ye döndü.

PAOK MAÇI SONRASI İŞ BİTİYOR
Son olarak Everton'da forma giyen ve uzun süren Premier Lig kariyeriyle beraber Akhisarspor ve Lokomotiv Moskova tecrübesi bulunan Senegalli golcünün, Beşiktaş'a 'evet' dediği, siyah beyazlı yönetimin, PAOK maçı sonrasında oyuncuyla imza aşamasına geleceği öğrenildi.

TÜRKİYE'Yİ İYİ TANIYOR
2013-14 sezonunda Senegal'in US Ouakam takımından Akhisarspor'a 250 bin euro bedelle transferi gerçekleşen Niasse, Süper Lig'de 34 maça çıkmış 12 gol 6 asist üretmişti.

Genç yaşınla yaptığı bu patlama Avrupa'nın dikkatini çekmiş ve tecrübeli golcü 2014-15 sezonunda 5.5 milyon euro bedelle Lokomotiv Moskova'nın yolunu tutmuştu.

  1. 24.08.2020
  2. Güncelleme: 24.08.2020 11:59
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