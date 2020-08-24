Beşiktaş golcü transferini bitiriyor! PAOK maçı sonrası...

Beşiktaş taraftarının heyecanla beklediği transfer sona eriyor... Burak Yılmaz'ın Lille'e gitmesinin ardından siyah beyazlılar, kısa süre öncesine kadar Balotelli ile temaslarda bulunmuş ancak bu transfer gerçekleşmeyince operasyon rafa kalkmıştı.

Edinilen bilgilere göre Kara Kartal'da bu kez ibre Oumar Niasse'ye döndü.

PAOK MAÇI SONRASI İŞ BİTİYOR

Son olarak Everton'da forma giyen ve uzun süren Premier Lig kariyeriyle beraber Akhisarspor ve Lokomotiv Moskova tecrübesi bulunan Senegalli golcünün, Beşiktaş'a 'evet' dediği, siyah beyazlı yönetimin, PAOK maçı sonrasında oyuncuyla imza aşamasına geleceği öğrenildi.

TÜRKİYE'Yİ İYİ TANIYOR

2013-14 sezonunda Senegal'in US Ouakam takımından Akhisarspor'a 250 bin euro bedelle transferi gerçekleşen Niasse, Süper Lig'de 34 maça çıkmış 12 gol 6 asist üretmişti.

Genç yaşınla yaptığı bu patlama Avrupa'nın dikkatini çekmiş ve tecrübeli golcü 2014-15 sezonunda 5.5 milyon euro bedelle Lokomotiv Moskova'nın yolunu tutmuştu.