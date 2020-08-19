Beşiktaş'tan Kasımpaşa'ya flaş talep! "O ismi de bize verin" - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
19 Ağustos 2020, Çarşamba
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'tan 'ya flaş talep! "O ismi de bize verin"

Beşiktaş'tan Kasımpaşa'ya flaş talep! "O ismi de bize verin"

Önümüzdeki sezon çalışmalarını hızla sürdüren 'ta flaş gelişmeler yaşanıyor... Siyah-beyazlı kulüp, ’nın bonservissiz gönderdiği futbolcuların ardından Gineli golcü ’ya talip oldu.

yönetiminin Fatih'i G.Saray'a, Thiam'ı da F.Bahçe'ye bonservis istemeden vermesinin ardından da için devreye girdi.

Sabah'ın haberine göre; Siyah-beyazlılar, bu sezon ekibi ile 24 lig maçına çıkıp 12 gol, 5 asist ile oynayan 29 yaşındaki Gineli forveti bedelsiz olarak kadrosuna katmak için temas kurdu.

Öte yandan 35 yaşındaki 'nin önerilen 1+1 yerine 2 yıllık sözleşme istemesi nedeniyle beklemeye geçen , oyuncunun yanıtına kilitlendi.

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  1. 19.08.2020
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