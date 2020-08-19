Beşiktaş'tan Kasımpaşa'ya flaş talep! "O ismi de bize verin"

Kasımpaşa yönetiminin Fatih'i G.Saray'a, Thiam'ı da F.Bahçe'ye bonservis istemeden vermesinin ardından Beşiktaş da Fode Koita için devreye girdi.

Sabah'ın haberine göre; Siyah-beyazlılar, bu sezon İstanbul ekibi ile 24 lig maçına çıkıp 12 gol, 5 asist ile oynayan 29 yaşındaki Gineli forveti bedelsiz olarak kadrosuna katmak için temas kurdu.

Öte yandan 35 yaşındaki Papiss Cisse'nin önerilen 1+1 yerine 2 yıllık sözleşme istemesi nedeniyle beklemeye geçen Kartal, oyuncunun yanıtına kilitlendi.