Önümüzdeki sezon çalışmalarını hızla sürdüren Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor... Siyah-beyazlı kulüp, Kasımpaşa’nın bonservissiz gönderdiği futbolcuların ardından Gineli golcü Fode Koita’ya talip oldu.
Kasımpaşa yönetiminin Fatih'i G.Saray'a, Thiam'ı da F.Bahçe'ye bonservis istemeden vermesinin ardından Beşiktaş da Fode Koita için devreye girdi.
Sabah'ın haberine göre; Siyah-beyazlılar, bu sezon İstanbul ekibi ile 24 lig maçına çıkıp 12 gol, 5 asist ile oynayan 29 yaşındaki Gineli forveti bedelsiz olarak kadrosuna katmak için temas kurdu.
Öte yandan 35 yaşındaki Papiss Cisse'nin önerilen 1+1 yerine 2 yıllık sözleşme istemesi nedeniyle beklemeye geçen Kartal, oyuncunun yanıtına kilitlendi.
- 19.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş'tan Kasımpaşa'ya flaş talep! "O ismi de bize verin" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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