Angel Gomes’e 5 milyon euro! - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
17 Temmuz 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Angel Gomes’e 5 milyon euro!

’e 5 milyon euro!

Angel Gomes’e 5 milyon euro!

Genç isimleri kadrosuna katmak isteyen siyah- beyazlılarda ismi ön plana çıktı.

Genç isimleri kadrosuna katmak isteyen siyah- beyazlılarda ismi ön plana çıktı. 'ın takımda kalmasını istemediği Boateng'e önerilen 1.2 milyon euro'nun Gomes'e teklif edilmesi kararlaştırıldı. Portekizli golcü için hazırlanan teklifte "Seni Boateng'in yerine düşünüyoruz. Ona ödediğimiz teklifi sana sunuyoruz. 4 yılda 5 milyon euro kazanma şans var" denildi.
  1. 17.7.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Angel Gomes’e 5 milyon euro! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA